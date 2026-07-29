Peralada porta a escena el diàleg entre el festival i el campus amb l'espectacle 'NIU'
La peça, ideada pel ballarí Aleix Martínez, commemora el desè aniversari d'aquest espai formatiu
El Mirador del Castell de Peralada ha estat l'escenari aquest dimarts de la posada en escena de 'NIU', el projecte del ballarí i coreògraf Aleix Martínez. La proposta neix de la voluntat de crear un "pont de diàleg" entre el festival -que commemora el 40è aniversari- i el seu campus, que celebra deu anys. Per fer-ho, la peça ha unit joves ballarins i músics en formació amb intèrprets i artistes internacionals, entre els quals hi ha integrants de l'Hamburg Ballet on Martínez treballa. De fet, aquesta és la primera vegada que es crea un espectacle des de les entranyes del campus. "La idea era donar una oportunitat a aquests joves talents i fer un pas més portant l'aprenentatge dins l'aula a l'escenari", afirma Martínez.
En una posada en escena molt austera i amb un blanc predominant, l'espectacle ha començat quan passaven pocs minuts de les deu de la nit. Just abans, com si es tractés d'una jornada al campus, els espectadors que entraven han pogut presenciar en directe una classe. "Nosaltres comencem així el dia a dia i fer una classe, per mi és aquest punt d'unió també amb els ballarins professionals. Quan ets petit comences amb els exercicis en una barra", ha detallat Martínez just abans de l'inici de l'espectacle. I així ha estat. Martínez ha anat guiant durant gairebé mitja hora les alumnes marcant els passos.
El festival ha portat a escena per primera vegada una creació del campus i ho ha fet amb una peça "única", concebuda alhora com un espectacle i un "procés" en si mateix. De fet, la configuració ha durat mesos i aquest mateix dimarts s'hi ha estat fent "les últimes correccions". Durant l'espectacle, l'espai central s'ha convertit en un anar i venir de ballarins i músics que han entrat i sortit constantment de l'escena. I sempre amb la presència constant d'unes cigonyes de paper i un niu, en clara al·lusió a l'obra, però també una picada d'ullet a la tasca que Peralada fa amb aquesta espècie.
Martínez ha explicat que 'NIU' va néixer com una iniciativa del festival per donar un espai als estudiants del campus – no només de dansa sinó també de música- per no només formar-se sinó també, en el marc de la celebració dels deu anys, portar l'aprenentatge a escena. I el nom tampoc és casual. "Per a mi, niu és aquest espai protector, de recollida, però també on créixer i ser vulnerable", ha afirmat. "Crec que ha estat una experiència molt enriquidora tant per als estudiants com per als ballarins professionals", ha insistit.
Alumnes d'entre 13 i 18 anys
La proposta ha comptat amb la participació de catorze ballarines estudiants, seleccionades en una convocatòria al territori, i amb quatre músics estudiants. Tots ells d'entre 13 i 18 anys. "Ja m'hauria agradat a mi quan era petit poder col·laborar o formar part d'algun d'aquests projectes", afirma Martínez. Com a preparació, durant l'última setmana han fet una residència intensiva al Teatre Municipal el Jardí de Figueres, on s'han ajuntat amb els vuit ballarins professionals de l'Hamburg Ballet i amb l’equip musical del projecte.
El repartiment ha comptat amb Núria Alsina, Carla Belmonte, Berta Botillo, Alba Centellas, Claudia Claveria, Ivette Codesal, Veda Garcia, Iona Gardell, Joana Juandó, Gina Poblet, Àngela Pacreu, Paula Sabater, Mila Sibecas i Beth Tapias, com a ballarines estudiants. En l'apartat musical, Manuel Montesinos i Martina Natali, al violí; Júlia Campasol, a la viola, i Isern Bosch, al violoncel. La col·laboració amb l’Hamburg Ballet hi ha sumat Ana Torrequebrada, Francesco Cortese, Charlotte Larzelere, Louis Musin, Ida Stempelmann, Emiliano Torres, Hayley Page i Florian Pohl.
Al costat dels estudiants, hi han posat música quatre músics professionals gironins. Es tracta de Simon Gómez Calvete i Fina Bonet Folch, al violí; Antoni Mallol Bech, a la viola, i Eva Curto Martí, al violoncel. Arnau Obiols s'ha fet càrrec de la música en directe en diàleg amb obres d’altres compositors. De fet, Obiols i Martínez van treballar junts fa dos anys, en el seu debut al festival, amb l’espectacle 'Terra llaurada'.
Una dècada fent planter i apostant pel talent emergent
El campus de Peralada va néixer l'any 2016 amb la voluntat d’acostar la dansa, l’òpera i les arts escèniques a infants, adolescents, docents i joves creadors de l’Alt Empordà i de les comarques gironines, oferint-los l’oportunitat de viure el Festival des de dins i d’entrar en contacte directe amb artistes i professionals del sector.
Sílvia Pérez Cruz i 'Le Terroir'
La programació del festival continuarà aquest dimecres i dijous amb un doble concert de la cantant Sílvia Pérez Cruz també al Mirador del Castell. Divendres serà el torn de 'Le Terroir', la creació de la coreògrafa i ballarina Lorena Nogal que, després de la seva estrena, torna al Celler Peralada, l’espai per al qual va ser concebuda.
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