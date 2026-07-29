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El Porta Ferrada també tindrà una nit de deliri electrònic

Folamour, el gironí Dosem i Edu Imbernon encapçalen el cartell de la Costa Brava Edition de Delirium el 22 d’agost al Guíxols Arena i la Sala Las Vegas

El gironí Dosem.

El gironí Dosem. / Cedida

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Redacció

Redacció

El Porta Ferrada Occident ha afegit encara una proposta més a la seva programació, en què suma la Costa Brava Edition de Deilirum, una cita de música electrònica el 22 d’agost amb la festa principal al Guíxols Arena i un after a la Sala Las Vegas. El productor francès Folamour és el principal cap de cartell i durà a Sant Feliu de Guíxols un reputat univers sonor que combina house, disco, soul, funk i afrobeat.

Entre els grans noms del Delirium també hi ha el b2b entre el productor gironí Dosem i el valencià Edu Imbernon, que actuaran al Guíxols Arena, al igual que PIEM, referent de l'escena house barcelonina; el duet format per Cucut i Bab Klover; i l'obertura de Hanakito i Nicole.Aiff, que oferiran una selecció entre el rare groove, el latin funk, el jazz i el neo-soul. Tots ells actuaran entre 17 h i 02 h, quan la festa es traslladarà a la Sala Las Vegas, oberta de 01 h a 06 h.

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La sessió especial d’after serà amb Uri Guitart i el DJ ganxó Sorrentino, als quals s'afegiran Àgora i Ruben Hit, explorant l'afro house, l'indie dance, el melodic house i altres sonoritats electròniques. Delirium és una de les productores de l’Estat especialitzades en cites d’aquesta mena i suma encara un punt més d’eclecticisme al cartell d’un Porta Ferrada on tant s’haurà pogut veure Jordi Savall com Folamour, o The Corrs com Israel Fernández.

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