El primer dels grans escenaris del Portalblau entra en acció
La Mar d’en Manassa, amb Maria Jaume, Maria del Mar Bonet, Elena Gadel i Manu Guix, i Clara Peya, acull els primers concerts del tram àlgid del festival
El Portalblau arriba al seu tram àlgid amb els concerts als seus dos grans escenaris, la Mar d’en Manassa, on el mar fa de teló de fons als concerts, i el Fòrum Romà d’Empúries, on la música ressona entre els vestigis de l’Antiguitat. El primer de tots dos espais acull, entre divendres i dilluns, actuacions de Maria Jaume, Maria del Mar Bonet, Elena Gadel i Manu Guix, i Clara Peya. Tant la veterana cantautora com el duet ho faran amb les entrades exhaurides.
La presentació de Sant Domingo Forever, el darrer treball de Maria Jaume, que ja va guanyar premis Enderrock i Min per l’anterior (Nostàlgia Airlines), obrirà la Mar d’en Manassa divendres a les 21 h, hora de tots els concerts. Encara queden passis per a gaudir d’una de les grans veus de l’escena catalana actual en un concert on ben segur que la mallorquina tindrà presents les reivindicacions actuals a casa seva.
Maria del Mar Bonet celebrarà els seixanta anys de trajectòria dissabte presentant un nou treball de títol ben escaient: L’aigua no cansa. Al darrere, en tindrà un mar ple (igual que les localitats, exhaurides), justament el Mediterrani que tant ha marcat la seva música. A més de les noves composicions, és clar, la mallorquina oferirà els grans clàssics del seu repertori acompanyada de Toni Pastor al llaüt, Marc Grasas a la guitarra i Marko Lohikari al contrabaix.
Dues de les cares més conegudes de l’escena catalana, Elena Gadel i Manu Guix, també ompliran la Mar d’en Manassa diumenge amb la seva proposta: un format íntim en què busquen connexió i sensibilitat amb veu i piano. La seva actuació inclou els principals temes de cadascun a més de versions de clàssics que el públic podrà acompanyar cantant.
El darrer concert a l’espai serà el de Clara Peya dilluns. La pianista i compositora presenta Nuca, el seu darrer disc, una reflexió sobre la soledat, la fragmentació social i les dificultats d’empatia i solidaritat en la societat actual en què ha col·laborat amb Niño de Elche, Rita Payés, Judit Neddermann, Mar Pujol i Anna Andreu.
El segon dels grans escenaris del festival, el Fòrum Romà d’Empúries, entrarà en acció a partir del 7 d’agost i fins al 9, amb concerts de La Fúmiga+Naina, Judit Neddermann i la GIO Symphonia, i Sopa de Cabra. El Portalblau estira la seva programació fins a la tardor amb propostes que combinen música, arts escèniques i pensament.
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