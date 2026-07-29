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Quaranta anys de creació de Joan Comella es condensen a l'exposició 'Cartografia d'un Record incert', a Roses
L’artista exposa una trentena de peces a la sala Ca l’Anita, un recorregut profund i intens per la complexitat i riquesa de la seva producció
Cristina Vilà Bartis
Sota el títol Cartografia d’un Record incert es presenten, aquests dies, una trentena d’obres de l’artista Joan Comella, a la sala Ca l’Anita de Roses. Es tracta de peces que ressegueixen quaranta anys de creació on cada pintura és un fragment, una empremta, un intent d’atrapar el record difús de l’ànima. L’exposició, que es pot visitar fins al 9 d’agost, ha estat comissariada per l’historiador de l’art Toni Martínez i s’inclou dins el cicle Mirades Pròpies, promogut per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb la voluntat de fer valdre i donar visibilitat a la creació artística local.
Feia molt temps que no es podien veure en una exposició obres de Joan Comella, un artista que convida sempre l’espectador a viure "una experiència contemplativa i introspectiva". La mostra no està plantejada com una retrospectiva, però sí que vol ser un tast de la complexitat i riquesa de l’aportació feta per l’artista. Com detalla el comissari, dins l’univers pictòric de Comella "el temps no es presenta com una línia cronològica, sinó com un eco persistent, on cada pintura és un fragment, una empremta, un intent d’atrapar el record difús de l’ànima".
El catedràtic Joan Manuel Soldevilla va ser l’encarregat d’oferir una visita guiada molt especial als assistents de la inauguració. Es dona la circumstància que Soldevilla coneix molt bé l’obra de Comella, ja que va ser el comissari de Figueres Capital de la Cultura Catalana el 2009, any en què l’artista va presentar la intervenció Expo Urbà’ 09. El catedràtic destaca la presència de "quadres de gran força, on sovint pren rellevància el capvespre, però un capvespre bell, potent, que augura sempre una resurrecció i la força de la vida". Entre les obres que es poden admirar a l'exposició destaquen peces vinculades a persones molt properes a l’artista com són l’àvia, la mare, el pare absent, el fill o les dones estimades. En aquest sentit, Soldevilla remarca que "hi ha molt d’autobiogràfic", aspecte aquest que queda molt marcat també per un magnífic autoretrat de l’any 1995.
Aquesta mirada cap endins de l'artista es complementa, reconeix Joan Manuel Soldevilla, "amb una mirada cap enfora, cap al paisatge -sempre tintat de simbolisme- i cap a la realitat política i social del país, amb una clara voluntat de denúncia". Aquest doble moviment es mostra, segons ell, "amb una constel·lació de tècniques artístiques on s’imposa la pintura, però també hi troba el seu encaix la fotografia, el collage, l’arte povera i un munt d’experimentacions". En aquest, el catedràtic intueix "ecos d’Urgell i de Tàpies que troben el seu agermanament en l’obra de Comella, que brilla amb les composicions, arriscades i simbòliques, on sempre hi ha, completant el moviment introspectiu i extrospectiu esmentat, una mirada espiritual que mira més enllà de la realitat i s’eleva cap als misteris».
L’exposició Cartografia d’un Record incert es pot visitar fins al 9 d’agost, de dilluns a divendres de 9 del matí a la 1 del migdia i de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Els caps de setmana, resta oberta de 12 del migdia a les 2 del migdia i de 6 de la tarda a les 9 del vespre.
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Via: Empordà
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