Arrenca el Festival de Torroella amb una edició que mira cap a Beethoven
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i Josep Colom obren el Festival amb un monogràfic dedicat al compositor
Els recitals a càrrec de The Tallis Scholars i Avi Avital ja han exhaurit entrades
El Festival de Torroella de Montgrí arrencar demà à la seva 46a edició amb el concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) & Josep Colom. D'aquesta manera, l'Orquestra l'OBC repeteix en inaugurar el festival, com ja ho van fer el 2024, i aquest any ho faran amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Així, el bielorús Vitali Alekseenok, en el seu debut en el Festival, dirigirà un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la seva sordesa, que el compositor resol amb resignació sublim en la Simfonia núm. 6 en Fa major, Op. 68, Pastoral. Beethoven també redefineix el paper del solista i l’orquestra en el Concert per a piano i orquestra núm. 5 en Mi bemoll major, Op. 73, Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure en una Viena assetjada per les tropes de Napoleó.
A part del concert inaugural, pel festival també hi passaran noms com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniïl Trífonov i el director Daniel Harding, la soprano nord-americana Nadine Sierra, la Freiburger Barockorchester amb Jeanine De Bique, l’English Chamber Orchestra amb Elisabeth Leonskaja o la Venice Baroque Orchestra. De moment, ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exhaurides: el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista The Tallis Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital.
El Festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i el violoncel·lista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l’estrena del nou quartet de corda de Joan Magrané, encàrrec del Festival interpretat pel Quartet Diotima.
Subscriu-te per seguir llegint
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- Aquests són els concerts de les Festes del Tura d’Olot 2026: artistes, dies i horaris
- Orriols va designar el tribunal que va seleccionar la seva filla com a agent de la policia local
- Girona FC: L’equip que menys es mou