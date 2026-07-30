Bet Sabata, descobridora de localitzacions: "Ens demanaven 10.000 euros diaris per rodar en una casa"
Xavier Gual
Bet Sabata busca localitzacions per a pel·lícules, sèries i anuncis televisius. Busca i selecciona espais que acaben sent escenes on intèrprets de cine mostren el seu talent, o cotxes moderns on es mostren les seves capacitats tècniques i estètiques.
De petita ja volia ser localitzadora?
Doncs sí! Sempre he estat molt creativa i quan devia tenir uns nou anys agafava la càmera de fotos dels pares (òbviament analògica). Sortia a retratar el barri vell, sobretot picadors de portes que apareixien als revelats amb les altres fotos de la meva germana i jo mudades amb les palmes del dia de Rams.
I com va acabar en aquest món?
El 1996 tenia una agència de viatges i el del sector deien que ens havíem de carregar això nou que arribava (Internet), però jo vaig veure que era un món obsolet i sense vida. Vaig mutar cap a dinamitzadora d’hotels i promocions per a congressos, vaig passar per Mont Sant Benet, el Macba, vaig organitzar el rodatge d’anuncis de l’Opel Corsa, del Renault Clio i de la Norma Duval per a Punt Roma. Jo m’anava oferint a tothom que em volia contractar i vaig acabar fent-me un nom.
Com funciona la seva feina al món audiovisual?
Depèn de l’àmbit de treball, la ficció, sigui sèries i pel·lícules, publicitat, videoclips o foto fixa. Localitzem llocs per fer rodatges segons els guions. Amb publicitat et passen una idea i amb aquesta has de trobar llocs similars als que busquen, els mostro unes fotos de les localitzacions i ells trien.
Amb les plataformes televisives ara hi ha molts diners per vosaltres...
Es reparteixen, som equips molt grans. Hi ha molts tècnics treballant, no acostumes a trobar un pressupost gegant per localitzar. Has d’acotar i encaixar-ho amb els diners disponibles. A la indústria audiovisual es generen molts diners al lloc on s’acudeix, el personal hi pernocta i tot s’activa allà. Amb cinema es paga menys que en publicitat per dia de treball. Els anuncis són un parell de dies i amb el cinema poden ser dues setmanes o un mes. En moltes pel·lícules o sèries seria impossible pagar el que es paga a la publicitat per un dia.
Quina és la localització més costosa que ha gestionat?
N’hi ha de molt cares! Fa poc vaig trobar una casa mediterrània amb embarcador que m’interessava però el propietari ens demanava 10.000 euros diaris. En vam agafar una altra per molt menys. Per preu i per idoneïtat. Ens demanava un preu massa passat.
Què prefereix, cinema o publicitat?
No té res a veure. Hi ha col·legues que no suporten la publi. A mi m’agrada la diversitat i és més material, cal buscar-ho tot ràpid, sent resolutiu i mostrar-ho. Acabo més implicada. En un anunci hi poden treballar fins a cent-cinquanta persones o més. És una mini pel·lícula.
La seva feina està ben pagada?
Ni molt ni poc. Jo soc autònoma o freelance. Dins d’un marge sempre intento que les dues parts ens sentim còmodes.
Quins secrets guarda?
Alguns són d’ara, recents. Estem fent una producció i sempre tinc accés als guions però he de signar un acord de confidencialitat. Els he de llegir i interpretar per desglossar totes les localitzacions o fixar-me en l’època en què està ambientat. Per exemple, no puc explicar el final de «Todos mienten» rodada al llac de Graugés d’Avià.
Conviuen amb el “divisme” d’alguns actors o directors?
Els localitzadors treballem a la “pre” (la prèvia). Coneixes el director d’art, el de fotografia, els productors, el guionista i el director. A vegades no arribem a conèixer els actors. A vegades als rodatges els veus i els saludes, però jo soc molt curosa i mai demano fotos. Els actors normalment van a part, són al seu motor home amb els seus assistents. N’hi ha que saluden i altres no. A la sèrie «Las invisibles» del guionista de «Merlí» (Héctor Lozano) vaig trobar-los-hi la localització principal. Vaig haver d’insistir molt perquè creia que el lloc que tenia encaixava amb el guió. Els vaig anar a veure un dels dies de rodatge i em vaig quedar a dinar. Menjant sola a una taula del càtering se’m van asseure la Maria Pujalte i la Lolita Flores. Em van semblar dues dones fantàstiques, alegres, veteranes com jo, i molt properes.
Ha aparegut mai davant de la càmera?
M’ho han demanat en força ocasions i fins ara sempre havia dit que no. No m’hi veig, però rodant l’anunci de Zalando amb la Rigoberta Bandini, per cert molt simpàtica, de cop i volta em van demanar que rentés el cotxe i em van fer passar pel set de rodatge a un carrer de Sarrià. Només la vam haver de repetir tres vegades!
Quina ha estat la localització més complicada?
Trobar un local d’ungles asiàtic. Ja sé que n’està ple i en vaig localitzar uns seixanta, però la majoria em van fer fora per desconfiança, semblaven espantats quan els parlava de filmacions i cinema.
Alguna altra difícil?
Ho acabem trobant tot. I si no és així, busquem el que més s’assembla. Els directors d’art ho acaben transformant i queda fantàstic. A vegades la complicació és l’accés com el cas d’uns búnquers de ciment per a una pel·lícula d’espies. Sempre ens costa trobar clubs nocturns o de prostitució. Surten a moltes pel·lícules i no és per falta de locals, però molts no volen tancar per nosaltres i a vegades hem hagut de conviure. Per “Awareness” del director Daniel Benmayor vam rodar en un i en acabar de filmar volien tornar a obrir la mateixa nit. Va entrar un home i em va saludar amb correcció. Al cap de poc va sortir l’encarregada una mica avergonyida... li havia preguntat si estava disponible! I jo anava amb “l’outfit” de rodatge: un peto texà i unes esportives!
Alguns rodatges que l’hagin marcat?
En tinc molts però el primer que em ve al cap és la pel·lícula “Disco, Ibiza, Locomía” del director Kike Maíllo. És una feina especial que vam fer a l’antiga discoteca Bruc’s Bananas com a set principal i a altres petites discoteques com la Bogart de Calaf. Va ser com tornar a la joventut amb un meravellós equip de rodatge.
Una altra que em va agradar molt de fer va ser “Máxima” sobre la reina d’Holanda. Aquí no es veu, només a Argentina i als Països Baixos a través d’algun canal d’Atresmedia. Vaig haver de buscar una botiga de vestits de núvia (al Passeig de Gràcia) i una masia a Calonge la vam fer passar per una “villa” italiana on la protagonista va viatjar abans de casar-se.
Força escenes que veiem al cinema o la televisió són amb localitzacions seves, me’n fa una selecció?
Uff... hi he de pensar... “Los espabilados”, de Roger Gual i guió d’Albert Espinosa, un projecte molt “maco”. “El problema final”, una minisèrie de Netflix protagonitzada per José Coronado, “Lía”, una minisèrie per a TV3, “Gracias equipo”, amb Maribel Verdú i Alexandra Giménez, “Viaje de fin de curso”, dirigida per Paco Caballero, «Rich Flu» de Galder Gaztelu o la segona temporada de «Cites» de TV3.
I d’anuncis?
La llista pot ser interminable... molts cotxes: Opel, Range Rover (un record molt especial), Audi, Cupra, Skoda, Smart, Toyota, Nissan... i d’empreses com Pikolin, Stradivarius, Haribo, Zara, Cofidis, Mango o Loterías de Navidad! No acabaríem!
Altres filmacions?
He localitzat videoclips per artistes com Morad, Niki Nicole, Bad Gyal, Alejandro Sanz, Dejavú o Hens...
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Regió7
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»