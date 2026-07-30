Castell d’Aro acull una exposició de Jordi Díaz Alamà i de la Barcelona Academy of Art
La mostra Alamà i la Barcelona Academy of Art es podrà visitar de l'1 d'agost al 27 de setembre al Castell de Benedormiens de Castell d'Aro
El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acollirà una exposició que combina una retrospectiva pictòrica de Jordi Díaz Alamà amb una mostra col·lectiva de pintura, dibuix i escultura del professorat i l’alumnat de la Barcelona Academy of Art. La mostra reuneix l’obra de Díaz Alamà i una selecció de treballs vinculats al projecte pedagògic de la Barcelona Academy of Art, fundada per l’artista, a Barcelona, fa més d’una dècada.
La inauguració tindrà lloc aquest dissabte 1 d’agost a les 20 h. Durant l’acte, també es presentarà el catàleg commemoratiu editat per l’Ajuntament amb motiu de l’exposició.
Paral·lelament, la planta superior del Castell de Benedormiens acollirà una selecció d'obres del Fons Municipal d'Art, formada per peces d'artistes que han exposat a l'equipament durant més de quaranta anys. Aquesta proposta forma part del cicle d'arts plàstiques ART 2026 que impulsa l'Ajuntament.
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