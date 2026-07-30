El Festival Terracotta Museu de la Bisbal clou amb dues nits fent el ple
La catorzena edició ha congregat prop de 2.000 persones en cinc vetllades que han protagonitzat artistes com Mazoni, Roy Ellis, Jordi Serradell o Sybarites
El Terracotta Museu s'ha convertit durant cinc vetllades en l'escenari d'una gran festa musical amb ritmes que han anat des del reggae i l'ska fins al rock independent i l'electrònica. La 14a edició del Festival Internacional del Terracotta Museu (fITM) va cloure ahir l'últim dels nou concerts i cinc sessions de DJ que en total han reunit prop de 2.000 persones. Durant el juliol, la mostra ha ofert concert amb artistes com Xiprer, La Rauxa, Sybarites, ZA!/Perrate, La Maria, Jordi Serradell, Marta Knight, Mazoni o Roy Ellis aka Mr. Symarip, acompanyat de The Bandits.
L'edició d'aquest any ha fet ple absolut en dues nits, la del 22 de juliol amb Mazoni i Marta Knight, i la cloenda del 29, amb Roy Ellis aka Mr. Symarip i The Bandits. El festival afegeix que les entrades anticipades van mantenir un ritme de venda molt elevat, fet que "confirma l'interès creixent que desperta la proposta".
Entre les novetats d'aquest any ha destacat l'estrena del Terracota Íntim, un nou espai que va acollir un concert sorpresa de Jordi Serradell a l'interior del museu.
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