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L’Itinera arriba aquest agost a set micropobles gironins

Mieres, Gualta, Ventalló, Vallfogona del Ripollès, Tor, Castellfollit de la Roca i Planoles seran la seu de vuit concerts dins del festival, que també compta amb les artistes gironines Genni Knows i Paula Grande

Festival Itinera en alguna edició anterior.

Festival Itinera en alguna edició anterior. / Helena Viñas

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Jana Coromines Costa

El Festival Itinera estrena la seva programació aquest mes d’agost amb més d’una vintena de concerts en micropobles de menys de 1.000 habitants d’arreu de Catalunya. A les comarques gironines, l’esdeveniment farà parada en set municipis: Mieres, Gualta, Ventalló (per partida dobla), Vallfogona del Ripollès, Tor (La Tallada d’Empordà), Castellfollit de la Roca i Planoles, on oferirà vuit actuacions de blues, jazz, swing, música d’arrel, folk i cançó d’autor

La programació també compta amb una destacada presència gironina, amb les cantants Genni Knows i Paula Grande, seleccionades aquest any per participar en la nova edició del festival. Genni Knows actuarà el 13 d’agost, a les 22 h, al Poal (Pla d’Urgell), mentre que Paula Grande oferirà un concert el 28 d’agost, també a les 22 h, a Castellfollit de la Roca. A més, la formació Celobert, que actuarà l’11 d’agost, a les 19:30 h, a Santa Susanna, compta amb el músic cassanenc Miquel Freixas

Pel que fa a la zona gironina, el Festival Itinera arrencarà l’1 d’agost amb Johnny Bigstone & Sweet Marta (Mieres, 22:30 h). El 14 d’agost serà el torn del Duo Scala (Gualta, 20 h) i, el mateix dia, Johnny Bigstone & Sweet Marta repetiran actuació, aquesta vegada a Ventalló (22 h). L’endemà, 15 d’agost, actuarà L’Hora Blava (Vallfogona del Ripollès, 19:30 h). La programació continuarà amb el Trio Swingtònics, el 22 d’agost (Tor, hora per confirmar), i el 28 d’agost serà el torn de Paula Grande (Castellfollit de la Roca, 22 h). Finalment, el festival es tancarà el 29 d’agost amb Victòria Riuotord & Johnny Pardo (Planoles, 19 h) i Cherry Sisters (Ventalló, 22 h). 

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Més enllà de la programació musical, el projecte reivindica els micropobles com a espais de trobada entre artistes, veïns i visitants, i defensa un model cultural basat en la proximitat, l'arrelament al territori i l'accés a la cultura.

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