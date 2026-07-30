L’Itinera arriba aquest agost a set micropobles gironins
Mieres, Gualta, Ventalló, Vallfogona del Ripollès, Tor, Castellfollit de la Roca i Planoles seran la seu de vuit concerts dins del festival, que també compta amb les artistes gironines Genni Knows i Paula Grande
Jana Coromines Costa
El Festival Itinera estrena la seva programació aquest mes d’agost amb més d’una vintena de concerts en micropobles de menys de 1.000 habitants d’arreu de Catalunya. A les comarques gironines, l’esdeveniment farà parada en set municipis: Mieres, Gualta, Ventalló (per partida dobla), Vallfogona del Ripollès, Tor (La Tallada d’Empordà), Castellfollit de la Roca i Planoles, on oferirà vuit actuacions de blues, jazz, swing, música d’arrel, folk i cançó d’autor.
La programació també compta amb una destacada presència gironina, amb les cantants Genni Knows i Paula Grande, seleccionades aquest any per participar en la nova edició del festival. Genni Knows actuarà el 13 d’agost, a les 22 h, al Poal (Pla d’Urgell), mentre que Paula Grande oferirà un concert el 28 d’agost, també a les 22 h, a Castellfollit de la Roca. A més, la formació Celobert, que actuarà l’11 d’agost, a les 19:30 h, a Santa Susanna, compta amb el músic cassanenc Miquel Freixas.
Pel que fa a la zona gironina, el Festival Itinera arrencarà l’1 d’agost amb Johnny Bigstone & Sweet Marta (Mieres, 22:30 h). El 14 d’agost serà el torn del Duo Scala (Gualta, 20 h) i, el mateix dia, Johnny Bigstone & Sweet Marta repetiran actuació, aquesta vegada a Ventalló (22 h). L’endemà, 15 d’agost, actuarà L’Hora Blava (Vallfogona del Ripollès, 19:30 h). La programació continuarà amb el Trio Swingtònics, el 22 d’agost (Tor, hora per confirmar), i el 28 d’agost serà el torn de Paula Grande (Castellfollit de la Roca, 22 h). Finalment, el festival es tancarà el 29 d’agost amb Victòria Riuotord & Johnny Pardo (Planoles, 19 h) i Cherry Sisters (Ventalló, 22 h).
Més enllà de la programació musical, el projecte reivindica els micropobles com a espais de trobada entre artistes, veïns i visitants, i defensa un model cultural basat en la proximitat, l'arrelament al territori i l'accés a la cultura.
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