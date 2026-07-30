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L'agenda destacada del dijous 30 de juliol

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Durant la Festa Major de Vilamat d'algun any enrere

Durant la Festa Major de Vilamat d'algun any enrere / DdG

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Redacció

Redacció

Festival de Begur

El 47è Festival de Música de Begur continua la seva programació amb l'actuació de Tona Gafarot.

On? A La Cruïlla d'Ultramar.

Quan? A les 19:30 h.

Entrada gratuïta.

Concert d'estiu a Cassà de la Selva

El cicle de concerts d'estiu Solfejant compta, avui, amb Marc Parrot i el Quartet Brossa.

On? Al Pati de Can Trinxeria.

Quan? A les 22 h.

Entrades a partir de 10 euros (menors de 14 anys, gratuït).

Festival de Peralada

Sílvia Pérez Cruz actua al Festival de Peralada.

On? Al Mirador.

Quan? A les 22 h.

Entrades exhaurides.

Tossa de Mar

Tossa de Mar acull el concert de Sam Ballester, com a seu del Festival L'Art de la Guitarra.

On? A l'Església de Sant Vicenç.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 15 euros.

Festa Major de Viladamat

La Festa Major de Viladamat continua amb una jornada que inclou: xupinasso, sopar popular, benvinguda a Berriatua, ball del contrapàs i cantada de cançons de taverna amb Coi Els Montgrons.

On? A la Plaça de l'Església.

Quan? A partir de les 20:45 h.

Activitats gratuïtes (excepte el sopar popular, que requereix tiquet).

Mercat d'estiu a Santa Cristina d'Aro

La Santa Market continua a Santa Cristina d'Aro amb una oferta que combina gastronomia, artesania, música en directe i activitats infantils. Fins al 30 d'agost, cada dia, de 18 h a 01 h.

On? Al Santa Cristina Horse Club.

Quan? Fins al 30 d'agost.

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Entrades a: 6 euros (de diumenge a divendres) i 10 euros (dissabtes). Menors de 12 anys, gratuït.

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