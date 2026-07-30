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El Museu de la Mediterrània rep en donació un quadre del pintor Joan-Carles Roca Sans

La pintura està inspirada en la resclosa d'Ullà quan encara era un llac i s’incorporarà al fons del museu

Joan-Carles Roca Sans en la donació al Museu de la Mediterrània de la seva obra &quot;El retorn de la primavera&quot;

Joan-Carles Roca Sans en la donació al Museu de la Mediterrània de la seva obra "El retorn de la primavera" / Ajuntament de Torroella de Montgrí

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Redacció

Redacció

El Museu de la Mediterrània ha rebut la donació del quadre El retorn de la primavera, del pintor barceloní Joan-Carles Roca Sans. Es tracta d'una obra de grans dimensions que passarà a formar part del fons de l'equipament i serà exposada de manera permanent en un dels seus espais. La peça, un oli sobre tela pintada entre 2013 i 2014, està inspirada en la resclosa d'Ullà quan aquest espai encara conformava un llac i les aigües del Ter discorrien generosament pel rec del Molí.

L'obra forma part d'un projecte artístic amb què Roca Sans ha documentat i interpretat, des de la seva mirada personal, les transformacions del territori al llarg de les darreres dècades. A més, El retorn de la primavera va formar part de l'exposició El Gran Ter, que es va poder visitar al mateix museu del 20 de febrer al 3 de maig d'enguany, una mostra que resseguia cinquanta anys d'evolució del paisatge a través de la mirada de l'artista i s'articulava en tres grans àmbits que permetien seguir tant l'evolució artística i conceptual de l'autor com els canvis del territori que ha estat objecte de la seva observació.

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La cessió de la peça s'ha formalitzat aquest matí a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en un acte que ha comptat amb la presència de l'artista, l'alcalde, Jordi Colomí; la regidora de Cultura i del Museu de la Mediterrània, Anna Company, i el director del Museu, Gerard Cruset.

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