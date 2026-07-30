La nova còsmica d’Eduard Canimas i l’Orchestra Fireluche es troben al Perifèria Cultural
El cicle programa, dissabte a Sant Hilari Sacalm, actuacions del cantautor garrotxí, de tornada deu anys després, i el conjunt de La Cellera de Ter, que ha fet un àlbum inspirat en el col·lectiu OULIPO
L’única aturada del Perifèria Cultural aquest agost a la província serà ni més ni menys que el primer dia del mes. Dissabte, als Jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm (20 h), aquest cicle que duu cultura i gastronomia a pobles on sovint costa més que a les grans ciutats programa actuacions d’Eduard Canimas, que presenta un llibre-disc en el seu retorn deu anys després, i de l’Orchestra Fireluche, que combina instruments de joguina, clàssics i d’arreu del món i també estrena treball.
El cantautor garrotxí publicarà, el setembre, La còsmica del caos, llibre-disc de què ja va avançar el senzill “Comencem de nou”. La seva trajectòria, doncs, es reinventa després d’un temps de silenci i havent començat els anys vuitanta pels bars de Girona al costat d’Adrià Puntí. Si els noranta va fer carrera amb el grup Zitzània, els dos mil Canimas ja ho va fer en solitari, recollint premis Enderrock en les dues etapes.
La Fireluche és una orquestra nascuda el 2002 a La Cellera de Ter formada per Montserrat Vinyes, Núria Valentí, Marina Boïgues, Àurea Moll, Jordi Subirà, Nina Sunyer, Joaquim Sitjes, Elena Gascon, Susanna Gascon, Domènec Boïgues, Laura Codina i David Sarsanedas. El setembre també presenten nou àlbum, Pareidolies, inspirat en el col·lectiu OULIPO (francès, els anys seixanta, d’experimentació literària), i n’oferiran un tast sense deixar de banda la mescla de cultures i sons que els caracteritza. Prenent l'estil d'autors com Raymond Queneau i els seus Exercicis d'estil, han fet un disc en què es posen traves i juguen amb la música.
Les vetllades del Perifèria Cultural, a més de musicals, són gastronòmiques. En aquest sentit, la proposta a Sant Hilari Sacalm serà del xef Joel de Subirà i la Granja Circus, tots dos emprant productes locals.
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