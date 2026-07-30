El Riures de Calonge arrenca amb tres espectacles amb entrades exhaurides
Judit Martín, el pòdcast en directe d’Albert Om i Joan Maria Pou, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas ompliran el Parc del Collet a partir de divendres
Jana Coromines Costa
Aquest divendres torna la 3a edició del Festival RIURES de Calonge i Sant Antoni. Del 31 de juliol al 2 d’agost, el Parc del Collet de Sant Antoni acollirà tres dies seguits d’espectacles d’humor en català. A més de les representacions que ja han venut totes les entrades -Judit Martín, Albert Om i Joan Maria Pou, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas-, la programació inclou les actuacions de Marc Sarrats, Màgic Andreu i Jordi LP, i Lloll Bertran.
El festival s’iniciarà, divendres, amb Marc Serrats (Tres quarts i cinc minuts, a les 20 h), seguit de Judit Martín (Digamelon, a les 22:30 h). L’endemà, continuarà amb el Màgic Andreu i Jordi LP (Una nit de riures i màgia, 20 h) i, també, amb Lloll Bertran (La paella dels dijous, 22:30 h). Finalment, l’últim dia actuaran Albert Om i Joan Maria Pou (Què t’ha passat?, 20 h), amb el seu pòdcast, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas (Un xou no fa estiu, 22:30 h), l’estrena d’un duo còmic.
Cada dia, amb la dinamització d'Anna Aumatell, presentadora del canal Reel TV del festival.
El Parc del Collet acollirà els sis espectacles del festival i el recinte disposarà d’un village, amb servei de restauració a càrrec del food truck Bye Bye Blat.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»