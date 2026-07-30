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El Riures de Calonge arrenca amb tres espectacles amb entrades exhaurides

Judit Martín, el pòdcast en directe d’Albert Om i Joan Maria Pou, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas ompliran el Parc del Collet a partir de divendres

Judit Martín presentarà &quot;Digamelón&quot;

Judit Martín presentarà "Digamelón" / Cedida

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Jana Coromines Costa

Aquest divendres torna la 3a edició del Festival RIURES de Calonge i Sant Antoni. Del 31 de juliol al 2 d’agost, el Parc del Collet de Sant Antoni acollirà tres dies seguits d’espectacles d’humor en català. A més de les representacions que ja han venut totes les entrades -Judit Martín, Albert Om i Joan Maria Pou, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas-, la programació inclou les actuacions de Marc Sarrats, Màgic Andreu i Jordi LP, i Lloll Bertran.

El festival s’iniciarà, divendres, amb Marc Serrats (Tres quarts i cinc minuts, a les 20 h), seguit de Judit Martín (Digamelon, a les 22:30 h). L’endemà, continuarà amb el Màgic Andreu i Jordi LP (Una nit de riures i màgia, 20 h) i, també, amb Lloll Bertran (La paella dels dijous, 22:30 h). Finalment, l’últim dia actuaran Albert Om i Joan Maria Pou (Què t’ha passat?, 20 h), amb el seu pòdcast, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas (Un xou no fa estiu, 22:30 h), l’estrena d’un duo còmic.

Cada dia, amb la dinamització d'Anna Aumatell, presentadora del canal Reel TV del festival.

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El Parc del Collet acollirà els sis espectacles del festival i el recinte disposarà d’un village, amb servei de restauració a càrrec del food truck Bye Bye Blat.

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