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El Tramuntana Gallery de Vulpellac enceta un espai dedicat a càpsules d'artistes

El primer monogràfic estarà dedicat a l'obra de Bruna Riho

L'obra &quot;Mosaic Costa Brava&quot; de Bruna Riho.

L'obra "Mosaic Costa Brava" de Bruna Riho. / Tramuntana Gallery

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Redacció

Redacció

Girona

El Tramuntana Gallery, situada a Vulpellac, encetarà demà un nou espai dedicat a càpsules d'artistes. El primer monogràfic anirà a càrrec de l'artista Bruna Riho, amb una selecció d'obres sota el títol Darrere una pedra, una formiga. La inauguració tindrà lloc demà a les 19 h.

La seva pintura es construeix amb retalls de paper que se superposen i es recomponen fins que les formes troben el seu equilibri. No parteix d'una idea prèvia: la imatge emergeix a poc a poc, com un lloc que apareix mentre es camina. D'aquesta acumulació sorgeixen paisatges que no pertanyen a cap lloc concret, on realitat i imaginació conviuen.

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Per primera vegada, aquest univers surt del llenç. En col·laboració amb Tramuntana Studio i el ceramista José Gómez, la pintura es trasllada a la ceràmica: en forma de primers dissenys de mobiliari col·leccionable, taules i murals ceràmics treballats manualment, on la imatge esdevé objecte i matèria habitable.

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