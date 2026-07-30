El Tramuntana Gallery de Vulpellac enceta un espai dedicat a càpsules d'artistes
El primer monogràfic estarà dedicat a l'obra de Bruna Riho
El Tramuntana Gallery, situada a Vulpellac, encetarà demà un nou espai dedicat a càpsules d'artistes. El primer monogràfic anirà a càrrec de l'artista Bruna Riho, amb una selecció d'obres sota el títol Darrere una pedra, una formiga. La inauguració tindrà lloc demà a les 19 h.
La seva pintura es construeix amb retalls de paper que se superposen i es recomponen fins que les formes troben el seu equilibri. No parteix d'una idea prèvia: la imatge emergeix a poc a poc, com un lloc que apareix mentre es camina. D'aquesta acumulació sorgeixen paisatges que no pertanyen a cap lloc concret, on realitat i imaginació conviuen.
Per primera vegada, aquest univers surt del llenç. En col·laboració amb Tramuntana Studio i el ceramista José Gómez, la pintura es trasllada a la ceràmica: en forma de primers dissenys de mobiliari col·leccionable, taules i murals ceràmics treballats manualment, on la imatge esdevé objecte i matèria habitable.
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