El Cerdanya Film Festival s’inaugura amb 15 curtmetratges i jornades professionals
El certamen, després d’esvair els dubtes sobre l’ús d’espais municipals, es posa en marxa amb 250 projeccions fins a finals d’agost
Després d’esvair els dubtes sobre l’ús d’espais municipals i ja confirmant que podia celebrar-se finalment a Puigcerdà, el Cerdanya Film Festival va inaugurar-se dijous al Casino Ceretà amb la projecció de 15 curtmetratges, alguns rodats als Pirineus. El primer cap de setmana també posa el focus en el sector a través de les jornades professionals: Més d’una trentena de directors i els seus equips seran al certamen, almenys, fins diumenge.
La inauguració va comptar amb les projeccions dels curtmetratges Ningú Borda, de Júlia Coldwell; Loquita por ti, de Greta Díaz; Stallion y la bola de cristal, de Chistian Avilés; Bobs, de Julia Marcó; Kronoshock, d’Ignasi López; i La Prona, de Maria Contreras. Entre els curts kO que s’han projectat hi ha Allà on viuen les Daines, de Naua Rodrigo; Liminal, de Paula Labazuy i Irene Galindo; Broma, d’Àlex Sequera; Ramen For Two, de Sergi Barrasa, Leni Losantos i Judith Tarrés; A vegades, d’Anna Ubach; Flor del Cel, d’Eloi Aymerich; Cara de Cona, de Guillermo Oliveira; Prou Bé, d’Anna Carbonell; i África S.A, d’Eva Gamallo. Cal recordar que la secció de curts nacionals és qualificadora pels Premis Goya. A diferència d’altres anys, aquesta s’ha concentrat fins al 2 d’agost per a coincidir amb la presència dels professionals del sector i facilitar l’ampliació de la xarxa de contactes.
Les jornades d’indústria s’ubiquen a Prullans i estrenen enguany un pitch d’adaptacions de llibres a audiovisual, amb la presència d’editorials i autors catalans, i productores audiovisuals. Una altra novetat, en la mateixa línia, és la taula rodona sobre “Adaptacions literàries al cinema” amb l’agent literària i audiovisual Núria Ostáriz i la directora de fotografia Gemma Rogés, així com una xerrada sobre el procés de producció del film L’Enigma Verdaguer amb el director, Lluís Maria Güell.
Joan Manel Serra, alcalde de Puigcerdà, va destacar el valor del festival per al municipi com també la voluntat de l’Ajuntament a “col·laborar i fer camí junts” després de desencallar la qüestió de l’ús del Casino Ceretà, espai habitual del CFF. El batlle el considera un “esdeveniment referent de la indústria cinematogràfica de la comarca” i el seu director, Jordi Forcada, va remar en la mateixa direcció afirmant que el certamen és “porta d’entrada de rodatges i produccions a la Cerdanya i als Pirineus”. Forcada també va remarcar la finalitat educativa del CFF i el seu vincle amb les escoles.
El CFF ha preparat una edició 2026 en què vol consolidar-se, i vol fer-ho creixent. S’allarga fins a finals d’agost amb 250 projeccions i activitats a Puigcerdà, Prullans, Montellà, Marinet, Alp i Bolvir. El focus segueixen sent els curtmetratges, que se seleccionen pels Goya, i copen 196 de les projeccions, però continua havent-hi espai per 54 llargmetratges i documentals seleccionats entre més de 3.500 pel·lícules rebudes a consideració.
Cinquanta de les projeccions seran estrenes (la majoria, de curts), però també es programen alguns dels films destacats del darrer any, com Balandrau, que es pot veure aquest vespre (19 h) al Casino Ceretà amb presència del director, Fernando Trullos, i l’actor Marc Martínez. En una de les activitats paral·leles del festival, tots dos faran dissabte una classe magistral sobre els reptes de filmar una pel·lícula del seu caire. Si llavors el dia tractarà de rodar en localitzacions de muntanya, diumenge es posarà el focus en els reptes creatius de saltar del teatre al cinema amb l’actor i director Ivan Morales, així com en la coordinació d’intimitat en rodatges amb una taula rodona amb l’Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya.
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