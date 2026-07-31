Dorothea Lange i Sergio Larraín, protagonistes de la XIV Biennal Xavier Miserachs de Palafrugell
La mostra inaugura aquest diumenge onze exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre
La XIV Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell ultima els preparatius per inaugurar diumenge les onze exposicions d'aquesta edició, que es podran visitar fins el 18 d'octubre. Entre les propostes més destacades hi ha 'Un llarg viatge', de l'americana Dorothea Lange, amb imatges fetes durant la Gran Depressió dels Estats Units, i la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, 'El vagabundo de Valparaíso'. La directora, Maria Planas, ha destacat el diàleg que s'estableix entre la mostra de Lange i l'exposició col·lectiva 'Local és global', instal·lada a la Bòbila, perquè, "amb cent anys de diferència tracten temes molt similars, com les migracions provocades pel canvi climàtic o per les crisis econòmiques".
La directora de la Biennal, Maria Planas, ha destacat que aquesta edició manté l'aposta que ha caracteritzat el certamen des dels seus inicis, combinant "figures de renom internacional" amb fotògrafs consolidats i noves generacions. En aquest sentit, ha subratllat que les exposicions de Dorothea Lange i Sergio Larraín són dos dels principals reclams de l'edició.
La mostra dedicada a Dorothea Lange, titulada 'Un llarg viatge', reuneix una selecció de seixanta fotografies escollides entre més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Segons Planes, l'exposició se centra en el període més representatiu de l'autora, el treball que va desenvolupar durant els anys trenta i quaranta per a la Farm Securtity Administration, on va documentar la vida de les famílies d'agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica, la sequera i les continues tempestes de pols. A més, l'exposició incorpora fragments de 'El raïm de la ira', de John Steinbeck, que també va tractar sobre la mateixa temàtica.
L'exposició de Lange dialoga amb una altra exposició, 'Local és global', també ubicada a la Bòbila, amb imatges actuals de diferents fotoperiodistes que formen part de la Col·lecció d'Art Banc Sabadell. "Amb cent anys de diferència tracten temes molt similars, com les migracions provocades pel canvi climàtic o per les crisis econòmiques", ha assenyalat la directora.
Una altra aposta internacional és 'Sergio Larrain. El vagabundo del Valparaíso', la primera retrospectiva que es dedica a Catalunya al fotògraf xilè i primer llatinoamericà que va formar part de Magnum Photos. La mostra recorre la seva trajectòria a través d'algunes imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa.
La Biennal també reivindica figures destacades de la fotografia espanyola, com Gabriel Cualladó, amb una exposició produïda per la Fundació Vila Casas, o proposa un diàleg entre fotografia i literatura amb 'Adjectiva el temps. Txema Salvans-Josep Pla', dedicada als paral·lelismes entre els processos creatius del fotògraf i l'escriptor empordanès.
Pel que fa al patrimoni local, el certamen presenta 'Els Casanovas. Nissaga de fotògrafs', una exposició que recupera 140 anys d'història de Palafrugell a través de diverses generacions d'aquesta família de fotògrafs. A més, la Biennal s'afegeix a la commemoració del centenari del naixement de Modest Cuixart amb una mostra que retrata el pintor a través de les fotografies de Josep Capellà, Lluís Maimí i Francesc Dalmau.
La programació també ha reservat espai als autors emergents amb treballs de Wayra Ficapal, sobre els efectes del canvi climàtic al delta de l'Ebre; Carles Palacio, centrat en la situació del sector pesquer de la Costa Brava, i Vero Nova Noya, que homenatja les dones cuidadores que, en un moment de la seva dia, passen a ser cuidades.
Paral·lelament a les exposicions, la Biennal oferirà un programa d'activitats gratuïtes, amb visites guiades, conferències, projeccions cinematogràfiques i presentacions de projectes documentals oberts al públic durant els gairebé tres mesos de festival.
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