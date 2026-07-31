Els millors plans per fer l'últim dia de mes, divendres 31 de juliol
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Festival a Camprodon
El Festival Microclima porta a Camprodon una intensa jornada de música en directe amb les actuacions de Kris Tena, Nyandú, Mishima, Sidonie i Al·lèrgiques al Pol·len, a més de l'espectacle de Jour de Fete.
On? Al Parc de la Mare de la Font.
Quan? A partir de les 17 h.
Entrades de pagament.
L'Escala
Portalblau porta Maria Jaume a l'Escala, amb la presentació del seu nou disc Sant Domingo Forever.
On? Al Mar d'en Massana.
Quan? A les 21 h.
Entrades a 22 euros.
Festival a Roses
El Festival Sons del Món reuneix, avui, a Roses, Madamme Mustash, Ramon Mirabet, Blaumut, Els Amics de les Arts i Genna Dj.
On? Al Village Sons del Món (Madamme Mustashi Genna Dj) i a la Ciutadella de Roses (Ramon Mirabet, Blaumut i Els Amics de Les Arts).
Quan? A partir de les 20 h.
Entrades a partir de 35 euros.
Calonge i Sant Antoni
El Festival Riures porta a Calonge i Sant Antoni una doble sessió d'humor amb Marc Sarrats i Judit Martín.
On? Al Parc del Collet.
Quan? A les 20 h i a les 22:30 h, respectivament.
Entrades a partir de 20 euros.
Festa Major de Caldes de Malavella
La Festa Major de Caldes de Malavella dona el tret de sortida oficial a la celebració amb la cercavila, el pregó, les actuacions de la faràndula i una nit d'havaneres i concerts.
On? A la Plaça de l'Església (homenatge als gegants, cercavila i pregó), al Parc de la Sardana (havaneres amb Neus Mar) i a l'Envelat (La Sra. Tomasa, Les Que Faltaband, DJ Xirgo i la xaranga Buidant la Bota.
Quan? A partir de les 20:45 h.
Activitats gratuïtes.
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