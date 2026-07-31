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Els millors plans per fer l'últim dia de mes, divendres 31 de juliol

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Els Amics de Les Arts, grup que actuarà a Sons del Món, a Roses

Els Amics de Les Arts, grup que actuarà a Sons del Món, a Roses / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

Festival a Camprodon

El Festival Microclima porta a Camprodon una intensa jornada de música en directe amb les actuacions de Kris Tena, Nyandú, Mishima, Sidonie i Al·lèrgiques al Pol·len, a més de l'espectacle de Jour de Fete.

On? Al Parc de la Mare de la Font.

Quan? A partir de les 17 h.

Entrades de pagament.

L'Escala

Portalblau porta Maria Jaume a l'Escala, amb la presentació del seu nou disc Sant Domingo Forever.

On? Al Mar d'en Massana.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 22 euros.

Festival a Roses

El Festival Sons del Món reuneix, avui, a Roses, Madamme Mustash, Ramon Mirabet, Blaumut, Els Amics de les Arts i Genna Dj.

On? Al Village Sons del Món (Madamme Mustashi Genna Dj) i a la Ciutadella de Roses (Ramon Mirabet, Blaumut i Els Amics de Les Arts).

Quan? A partir de les 20 h.

Entrades a partir de 35 euros.

Calonge i Sant Antoni

El Festival Riures porta a Calonge i Sant Antoni una doble sessió d'humor amb Marc Sarrats i Judit Martín.

On? Al Parc del Collet.

Quan? A les 20 h i a les 22:30 h, respectivament.

Entrades a partir de 20 euros.

Festa Major de Caldes de Malavella

La Festa Major de Caldes de Malavella dona el tret de sortida oficial a la celebració amb la cercavila, el pregó, les actuacions de la faràndula i una nit d'havaneres i concerts.

On? A la Plaça de l'Església (homenatge als gegants, cercavila i pregó), al Parc de la Sardana (havaneres amb Neus Mar) i a l'Envelat (La Sra. Tomasa, Les Que Faltaband, DJ Xirgo i la xaranga Buidant la Bota.

Quan? A partir de les 20:45 h.

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