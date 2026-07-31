L’home aranya aterra a Girona amb 63 sessions en una estrena de rècord
“Spider-Man: Brand New Day” va recaptar 3,2 milions d’euros el primer dia, màxim històric als cinemes estatals, que dimecres van registrar la major afluència de públic de l'any
La nova entrega del mític home aranya, Spider-Man: Brand New Day va convertir-se dimecres en l’estrena més taquillera de la història del cinema a l’Estat, recaptant 3,2 M d’euros, segons dades de l’auditora Rentrak. Per comparar-ho amb una superproducció recent, L’Odissea de Christopher Nolan va guanyar-ne 4,4 en el primer cap de setmana. L’heroi de Marvel va aterrar a comarques gironines amb molta força: Dimecres, per l’estrena, van programar-se 46 sessions entre tots els cinemes de la província, i la xifra frega la seixantena, amb 59, divendres per encarar el cap de setmana.
La fal·lera per l’home aranya tindrà dissabte el seu punt àlgid amb les 63 sessions que es faran arreu de Girona, i diumenge en seran 62. La gran aposta pel film la fan els multicinemes Ocine, que ostenten la majoria de sales a la demarcació. L’equipament de Blanes, amb disset sessions al dia divendres i dissabte (que es relaxen a només setze a partir de diumenge, eliminant la nocturna) és el que més aposta pel film, mentre a Girona i Platja d’Aro Brand New Day es projecta onze i deu vegades al dia, respectivament.
Els Odeon de Salt, a l’Espai Gironès, que són els altres principals multicinemes de la demarcació, ofereixen vuit sessions de l’home aranya al llarg de cada dia. Les sales s’han vist plenes fins i tot a les hores de menys recaptació, deixant aquell aroma a blockbuster estiuenc. Figueres i Olot, que també compten amb múltiples sales, programen, totes dues, cinc sessions el cap de setmana i quatre entre setmana. Roses, amb un pèl menys d’abast, en fa quatre i tres, mentre a Tossa de Mar i Ripoll, on hi ha cinema entre divendres i dilluns, tampoc han volgut deixar passar l’oportunitat de fer part de l’arribada de l’home aranya.
A nivell estatal, el film va moure més de 825.000 espectadors dimecres, fent-lo el dia amb més afluència als cinemes de l’any tot i ser entre setmana, també segons dades de Rentrak. La saga segueix, així, ratificant un èxit d’allò més sabut i rampant després de guanyar set milions el seu primer cap de setmana a l’Estat el 2021 amb Spider-Man: No way home. Brand New Day podria arribar als deu milions entre dimecres i diumenge firmant una de les millors estrenes del 2026.
La pel·lícula, protagonitzada per Tom Holland i dirigida per Destin Cretton, mostra un heroi molt humà que viu completament sol després de desaparèixer voluntàriament de la vida de qui estima per centrar-se a protegir la ciutat de Nova York. Però mentre combat un poderós i misteriós enemic telèpata (Sadie Sink), es troba amb els companys Ned (Jacob Batalon) i MJ (Zendaya), que té una nova parella i un rol principal en la trama. Angoixat, l’endemà Peter Parker es desperta amb el sentit aràcnid alterat i descontrolat, i haurà d’aprendre a controlar les mutacions amb l’ajuda del Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), que té un dispositiu per inhibir Hulk. El castigador Frank Castle (Jon Bernthal) també jugarà un rol protegint MJ després dels atacs de la telèpata, de qui Spider-Man anirà descobrint secrets mentre combaten.
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