L'Ajuntament dona els primers detalls del nou projecte cultural de Sant Narcís
En un comunicat, el consistori afirma que es "deslliura" el projecte de la necessitat de fer assessoraments als artistes i creatius, però, a la vegada, vol mantenir el foment a les arts
L'Associació La Volta va explicar a aquest mitjà que deixaria de gestionar el projecte per falta de suport institucional i cansament de l'equip: "No hi ha una mirada política clara"
L’Ajuntament de Girona ha comunicat avui que ja prepara la convocatòria de la subvenció pels anys 2027-2029 per al projecte que fins ara gestionava La Volta de Sant Narcís. L’associació va explicar fa unes setmanes a Diari de Girona que deixaria de gestionar el projecte cultural del barri per falta de suport del consistori i el cansament de l’equip. “No hi ha una mirada política clara”, defensava la gestora de La Volta, Montserrat Moliner, que també reclamava que “Sant Narcís necessita algun projecte que entengui què s’ha construït aquí i que no comenci de zero”.
En la nova definició del projecte, l’Ajuntament detalla que vol mantenir aquest “arrelament al barri de Sant Narcís i els objectius de treball per fomentar les arts i la cultura local, amb especial dedicació a les arts visuals i al disseny”. La tasca de La Volta, efectivament, s’ha anat enfocant els darrers deu anys a ser una plataforma de suport a artistes, artesans i creadors, a qui acompanya en la professionalització i promoció. Ara bé, el comunicat del consistori també apunta que “s'ha deslliurat el projecte de la necessitat de fer assessoraments als artistes i creatius, doncs aquesta funció ja la fan de forma implícita equipaments culturals i artístics de la ciutat, com ara el Bòlit, La Mercè, El Modern o La Marfà o projectes independents existents i també ben implementats a la ciutat com són el Festival Inundart o La Fira Mosquitera”. Es dona, així, per suficient, la tasca de suport a les arts amb els equipaments i projectes mencionats: Quota completa.
La manera com es mantindrà aquest suport queda, doncs, per concretar. Això s’hauria de fer, a priori, aquesta tardor, quan l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona espera fer pública la convocatòria per, així, atorgar la subvenció abans de finals d’any. L’objectiu seria donar continuïtat a la tasca de La Volta a partir del primer trimestre de 2027, després que l’entitat comuniqués el primer trimestre de 2026 que no es tornaria a presentar a la convocatòria. Els motius exposats per Torrent a aquest diari eren els anys de desgast, manca de suport polític i dificultats administratives, però segons afirma el comunicat de l’Ajuntament, al consistori se li hauria dit que serien el cansament del personal per la gestió del projecte i que el mateix model de projecte podria estar en crisi per la pujada dels preus dels locals.
La qüestió del local
L’Associació havia arribat a ocupar fins a tres locals, dos de lloguer privat i un de propietat pública, al número 25 de la plaça de l'Assumpció, en una casa que és de titularitat municipal però espera, des del 2018, la rehabilitació de la planta superior. Els dos espais privats ja es van perdre després que els propietaris en reclamessin la recuperació, així que el nou projecte seguirà, com La Volta encara avui, amb aquesta casa com a local. L’Ajuntament enfoca aquesta qüestió com un “replantejament” que permet “una reducció significativa de costos, ja que no s’haurà de pagar lloguer ni els consums dels locals”. Queda, doncs, el local-botiga i taller del número 25, a l’espera de les reformes. Després d'agrair la tasca a les gestores actuals, el missatge municipal afegeix que "espera que mantinguin l'activitat fins al 31 de desembre, tal i com consta al projecte subvencionat".
En el comunicat, el consistori confia que el projecte “mantingui la seva capacitat d’obtenir recursos propis i les subvencions de les altres administracions atesa l’estabilitat i resultats positius del projecte”. En l’entrevista amb aquest mitjà, Torrent va denunciar, justament, la pèrdua de pes de l’aportació municipal en el pressupost de La Volta, que va passar del 93% el 2017 a vora un 32% actualment. La resta de finançament s’ha obtingut a través de subvencions de la Diputació de Girona, la Generalitat i altres organismes. Tot i la capacitat d’obtenir recursos apuntada en el comunicat, moltes de les ajudes estan destinades a cobrir activitats, i no estructura, salaris o estabilitat d’un equip que, si plega, és per l’esgotament. “Després de deu anys ja ho has posat tot. Si la realitat no canvia i no hi ha una creença ferma que això és vàlid i necessari, arriba un moment que ja no pots continuar”, assegurava Torrent.
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