Manel Fortià: “Com més ingredients tens, més combinacions enriquidores pots fer”
El músic, que toca avui al Nits de Jazz, reivindica la fusió entre jazz, flamenc i música tradicional com una manera d’explorar nous camins sense perdre l’essència de les tradicions
Jana Coromines Costa
Manel Fortià continua consolidant la seva trajectòria musical i avui porta un espectacle en què fusiona jazz, flamenc i música tradicional al Nits de Jazz. El contrabaixista cassanenc va viure i treballar a Nova York fins al 2020, una ciutat que li va “demostrar que és possible explorar nous camins musicals” i una etapa que va marcar “profundament” la seva manera de fer música, tal voldrà fer notar al públic de la platja gran de Platja d’Aro a partir de les 23 h.
I és que va ser a la gran ciutat americana on va començar a apostar per combinar jazz, música tradicional i flamenc. “La fusió d’estils enriqueix la creació musical, permet arribar a diferents resultats i a mantenir vives les tradicions, fent-les evolucionar gràcies al contacte amb altres influències”, assegura el músic gironí. Després de l’experiència, “com més ingredients tens, més combinacions enriquidores pots fer”, afirma Manel Fortià.
Pel que fa a l’elecció del seu instrument, el contrabaix, “va ser una evolució natural en què jo no el vaig anar a buscar, sinó que em va venir a trobar ell a mi”, comenta. Després de començar amb la guitarra i passar al baix elèctric, el seu interès pel jazz el va portar cap a un instrument acústic, ja que li permetia experimentar amb múltiples tècniques i explorar constantment noves maneres de fer música.
Durant els seus concerts, combina una planificació prèvia amb un ampli espai per a la improvisació. Tot i preparar l’estructura del repertori, defensa la importància d’adaptar-se al moment i deixar que la música evolucioni segons l’energia del públic i dels mateixos intèrprets. El principal objectiu és que el públic visqui una experiència emocional. “Cada actuació busquem que sigui com un viatge en què els espectadors puguin desconnectar de les preocupacions quotidianes i experimentar emocions diverses, des de l'alegria fins a la tristesa, una característica especialment present en el flamenc”, considera Fortià.
Després d’anys de formació i experiència internacional, avui dia compagina la docència als conservatoris de Girona i Badalona, així com al Taller de Músics superior de Barcelona, mentre continua oferint concerts amb els seus diferents projectes. Lidera Libérica, una proposta que fusiona jazz, flamenc i música d’arrel ibèrica i que s’ha consolidat com una de les propostes més personals del contrabaixista.
En el marc del festival Nits de Jazz, Fortià presentarà Alé, el darrer espectacle de Libérica. Ho farà en format de trio, acompanyat de Pere Martínez (veu i percussió) i Federico Benini (guitarra i percussió), en una proposta que explora el diàleg entre la música tradicional catalana, el jazz, el flamenc i altres músiques populars de la península Ibèrica, construint un pont sonor entre les tradicions del nord i del sud.
Actualment, Fortià treballa en el tercer disc de Libérica, el primer enregistrat íntegrament en format de trio, una formació que s’ha consolidat després d’un any de gira i que obre una nova etapa del projecte.
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