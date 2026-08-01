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Amics de les Arts, Ramon Mirabet i Blaumut: El so d'una generació

El Festival Sons del Món va proposar un viatge pels grans himnes del pop català dels darrers vint anys

Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet i Blaumut van protagonitzar la nit de divendres a Sons del Món a Roses.

Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet i Blaumut van protagonitzar la nit de divendres a Sons del Món a Roses. / Claudia Reyner.

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Claudia Reyner

Aquest divendres 31 de juliol el so d’una generació omplia l’escenari del Sons del Mon a Roses. Ramon Mirabet, Blaumut i Els Amics de les Arts posaven banda sonora a una vetllada que va esdevenir un viatge per grans himnes del pop català dels darrers vint anys.

Amb la lluna plena il·luminant el cel i les muralles de La Ciutadella com a teló de fons, famílies, amics, parelles, nens, joves i avis van omplir el recinte, demostrant que "El so d’una generació" és en realitat el de moltes.

L'ambient durant el concert dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet a Sons del Món a Roses.

L'ambient durant el concert dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet a Sons del Món a Roses. / Clàudia Reyner

La proposta va arrencar amb Ramon Mirabet, que va tocar cançons com Home Is Where the Heart Is o Those Little Things, que ja son autèntics clàssics del seu repertori. Tot seguit, Blaumut va deixar un dels moments més celebrats de la nit quan va tocar Pa amb oli i sal.

La cloenda va quedar a mans d'Els Amics de les Arts, que va alternar l’humor amb la música com a part del seu espectacle.

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