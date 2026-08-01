Amics de les Arts, Ramon Mirabet i Blaumut: El so d'una generació
El Festival Sons del Món va proposar un viatge pels grans himnes del pop català dels darrers vint anys
Claudia Reyner
Aquest divendres 31 de juliol el so d’una generació omplia l’escenari del Sons del Mon a Roses. Ramon Mirabet, Blaumut i Els Amics de les Arts posaven banda sonora a una vetllada que va esdevenir un viatge per grans himnes del pop català dels darrers vint anys.
Amb la lluna plena il·luminant el cel i les muralles de La Ciutadella com a teló de fons, famílies, amics, parelles, nens, joves i avis van omplir el recinte, demostrant que "El so d’una generació" és en realitat el de moltes.
La proposta va arrencar amb Ramon Mirabet, que va tocar cançons com Home Is Where the Heart Is o Those Little Things, que ja son autèntics clàssics del seu repertori. Tot seguit, Blaumut va deixar un dels moments més celebrats de la nit quan va tocar Pa amb oli i sal.
La cloenda va quedar a mans d'Els Amics de les Arts, que va alternar l’humor amb la música com a part del seu espectacle.
L'escenari de la Ciutadella va tornar a oferir un dels grans atractius del festival. Les restes arqueològiques i les muralles il·luminades van aportar una atmosfera difícil de reproduir en qualsevol altre espai.
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