Els plans més destacats per fer aquest dissabte 1 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Festival a Besalú
El Festival Jardins de Besalú presenta Pavarotti & Caballé, amb Montserrat Caballé i Simona T. Pavarotti.
On? Als Jardins del Molí.
Quan? A les 21:30 h.
Entrades de pagament.
Cap Roig a Palafrugell
Palafrugell continua com a seu del Festival Cap Roig, avui, amb la presència de Miki Núñez.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades de pagament.
Girona
Dins del cicle Notes al parc, el duet format per Andreu Peral i Genís Bagés presenta Terrae.
On? A la terrassa exterior de l'Auditori.
Quan? A les 20:30 h.
Entrada gratuïta, amb dipòsit de 2 euros.
FeMAP a Sant Joan de les Abadesses
El Festival de Música Antiga dels Pirineus continua amb Cordis in Custodia.
On? Al Claustre del Monestir.
Quan? A les 22 h.
Entrades de pagament.
Torroella de Montgrí
L'Orquestra Simfònica del Vallès & Pablo Ferrández actuen, avui, al Festival de Torroella.
On? A l'Auditori Espai Ter.
Quan? A les 20:30 h.
Entrades de pagament.
Festa Major de Caldes de Malavella
La Festa Major de Caldes de Malavella continua amb una nit marcada pel vespre jove, el correfoc, els concerts d'Auxili i La Masovera Barbuda i el Dj Trapella.
On? A diversos espais de la localitat.
Quan? A partir de les 20:30 h.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Viladamat
La Festa Major de Viladamat ofereix una tarda d'activitats infantils -Festa de l'escuma, inflables i actuació de La Dona del Sac- i una nit de concerts amb Ginestà, Cactus, Pelukass i Pd Ivanote.
On? A la Plaça de l'Església (activitats de tarda) i a l'Ateneu Sebastià Salellas (concerts de nit).
Quan? A partir de les 17 h.
Activitats gratuïtes.
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