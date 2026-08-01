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Els plans més destacats per fer aquest dissabte 1 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Miki Núñez actuarà al Festival Cap Roig.

Miki Núñez actuarà al Festival Cap Roig. / Carla Ventura

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Redacció

Redacció

Festival a Besalú

El Festival Jardins de Besalú presenta Pavarotti & Caballé, amb Montserrat Caballé i Simona T. Pavarotti.

On? Als Jardins del Molí.

Quan? A les 21:30 h.

Entrades de pagament.

Cap Roig a Palafrugell

Palafrugell continua com a seu del Festival Cap Roig, avui, amb la presència de Miki Núñez.

On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.

Quan? A les 22:15 h.

Entrades de pagament.

Girona

Dins del cicle Notes al parc, el duet format per Andreu Peral i Genís Bagés presenta Terrae.

On? A la terrassa exterior de l'Auditori.

Quan? A les 20:30 h.

Entrada gratuïta, amb dipòsit de 2 euros.

FeMAP a Sant Joan de les Abadesses

El Festival de Música Antiga dels Pirineus continua amb Cordis in Custodia.

On? Al Claustre del Monestir.

Quan? A les 22 h.

Entrades de pagament.

Torroella de Montgrí

L'Orquestra Simfònica del Vallès & Pablo Ferrández actuen, avui, al Festival de Torroella.

On? A l'Auditori Espai Ter.

Quan? A les 20:30 h.

Entrades de pagament.

Festa Major de Caldes de Malavella

La Festa Major de Caldes de Malavella continua amb una nit marcada pel vespre jove, el correfoc, els concerts d'Auxili i La Masovera Barbuda i el Dj Trapella.

On? A diversos espais de la localitat.

Quan? A partir de les 20:30 h.

Activitats gratuïtes.

Festa Major de Viladamat

La Festa Major de Viladamat ofereix una tarda d'activitats infantils -Festa de l'escuma, inflables i actuació de La Dona del Sac- i una nit de concerts amb Ginestà, Cactus, Pelukass i Pd Ivanote.

On? A la Plaça de l'Església (activitats de tarda) i a l'Ateneu Sebastià Salellas (concerts de nit).

Quan? A partir de les 17 h.

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Activitats gratuïtes.

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