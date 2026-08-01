Festa i bon ambient en l'arrencada del Microclima
Sidonie, Mishima, Al·lèrgiques al Pol·len i el retorn de Nyandú enceten una primera nit multitudinària a Camprodon
Sidonie, Mishima, Al·lèrgiques al Pol·len i el retorn de Nyandú van encapçalar ahir una primera nit multitudinària del Festival Microclima al parc de la Mare de la Font de Camprodon. El festival, que aquest any ha doblat la seva capacitat d'aforament, va acollir grups com Mishima, que ja havien estat al festival, i estrenes d'àlbums, com Sidonie i el seu Catalan Graffiti. Al·lèrgiques al Pol·len van tancar la nit amb algunes de les cançons que formaran part del seu nou disc.
El festival va arrencar a mitja tarda amb l'espectacle itinerant Jour de Fête, mentre que Kris Tena va ser la protagonista de l'escenari village, ubicat a l'entorn de la font.
Aquest vespre hi haurà la jornada més esperada i amb entrades exhaurides a càrrec d'Els Pets i els Amics de les Arts, mentre que dissabte serà el torn de Tarta Relena, Mazoni, Anna Andreu, Remei de Ca la Fresca i Minibús Intergalàctic. Dilluns hi haurà la jornada de Microclima en Família amb La Ludwig Band.
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