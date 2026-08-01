El festival Riures de Calonge arrenca amb l'humor transgressor de Marc Sarrats i el sold out de Judit Martín
Judit Martín va escollir l'escenari de Sant Antoni Calonge per preestrenar el seu nou show "Digamelón"
Arnau Lara
El festival Riures de Calonge ha donat tret de sortida amb dos dels humoristes més irònics i contundents del panorama català, encara que des d'un prisma ben diferent. Primer Marc Sarrats, i després Judit Martín, que va exhaurir les gairebé 500 entrades amb la preestrena del seu nou show Digamelón, van atrapar al públic en un bucle de rialles a la prèvia del dia mundial de l'alegria.
Marc Sarrats va obrir ahir el festival amb Tres quarts i cinc minuts, un monòleg punyent que combina humor amb trets d'actualitat des d'una mirada transgressora, polititzada i amb consciència social. L'humorista, que es va atrevir a bromejar sobre l'incendi de les Gavarres aprofitant la ubicació de l'espectacle, o a comparar els milers de migrants arribats els darrers dies a Ceuta amb els fans de Melendi, va donar una classe magistral de com fer humor de qualsevol cosa aconseguint treure un somriure, i algun que altre "uf" que segons va dir Sarrats "a vegades senta millor que un riure", a gent que pot estar afectada de primera mà.
La jornada va acabar amb un sold-out de Judit Martin, que va escollir el parc El Collet de Sant Antoni de Calonge com una de les primeres dates per començar a rodar el seu nou espectacle Digamelón. Martín, que considera aquest show una preestrena perquè encara vol veure les reaccions del públic, va barrejar improvisació amb humor clàssic per fer reflexionar a l'espectador sobre els límits de l'humor a l'era digital. La humorista, que assegura durant el show que qualsevol acudit per molt blanc que sigui pot ofendre a algú, demana proves a l'espectador sobre les quals farà un espectacle d'impro hilarant amb molts dels seus personatges més coneguts.
El festival organitzat per l'actor i humorista arbucienc Fel Faixedas, continuarà aquesta nit amb els espectacles de Màgic Andreu i Jordi LP, i de Lloll Bertran amb Jordi Andújar i Núria Cuyàs, i demà amb el sold out d'Albert Om juntament amb Joan Maria Pou, i el mateix Fel Faixedes amb Carles Xuriguera.
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