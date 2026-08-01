Libèrica Trio comparteix una fusió de tradició, jazz i flamenc a Platja d’Aro
Els clàssics La Tarara, Els tres tambors, El cant dels ocells o La Bella Lola han format part del repertori del concert
Jana Coromines Costa
El trio liderat pel contrabaixista gironí Manel Fortià va omplir ahir la Platja Gran de Platja d’Aro, amb un concert que va fusionar la música tradicional catalana amb el jazz i el flamenc. El repertori, basat en el disc Alé, va incloure peces com Sant Joan feu-lo ben gran, La Tarara, Els tres tambors, Lo que lloró (Granaina), Cançó del lladre, El cant dels ocells, El Garrotín i La Bella Lola.
Acompanyat per Pere Martínez (veu i percussió) i Frederico Vannini (guitarra i percussió), Manel Fortià van oferir un viatge musical entre les tradicions del nord i del sud de la península Ibèrica.
El concert ha marcat el punt mig de la 29a edició del festival Nits de Jazz, que continuarà fins al 28 d’agost a la Platja Gran de Platja d’Aro. La programació es mantindrà gratuïta i oberta a tothom.
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