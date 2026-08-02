Banyoles s'acomiada d'un Folklora't ple de ritme, multiculturalitat i tradició
Més de tres-cents espectadors van gaudir de l'espectacle de danses internacionals a la vora de l'estany de Banyoles, malgrat un retard per pluja
Arnau Lara
Banyoles ha dit adeu a la 32a edició del Folklora’t amb un vermut dansat marcat per la calor. Durant aquest cap de setmana, els assistents a les activitats programades han pogut conèixer la cultura i tradició de Mèxic i Argentina a través dels grups Ballet Municipal de Folclore Rumicani (Argentina), i a través d’Estampas (Mèxic). A més, s’hi han unit l’Esbart Marboleny de les Preses i l’Esbart Fontcoberta de Banyoles, organitzador de l’esdeveniment.
Després de la passada edició marcada per pla pluja i amb activitats que no es van poder dur a terme en condicions, Banyoles ha agraït unes jornades on el temps majoritàriament ha estat de cara. Fins a un centenar d’artistes de diversos indrets del món (34 mexicans, 24 argentins i uns 40 catalans) van compartir cultura, primer a l’espectacle de danses del dissabte nit a la vora de l’estany, i finalment a la cloenda que va tenir lloc el diumenge, amb un vermut dansat on els quatre grups van compartir el seu llenguatge de la dansa.
El plat fort, el concert del dissabte, va patir complicacions horàries a causa de la pluja, que va endarrerir una hora l’actuació. Malgrat això, més de tres centenars d’espectadors van gaudir la vetllada a tocar de l’estany de Banyoles. «Considerem aquesta activitat un èxit, ja que estem convençuts que si no fos pel temps canviant hauria vingut molta més gent», ha assegurat la directora de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles, Anna López,
A part de la dansa, la música, i el vestuari, aquest any Banyoles ha esdevingut un espai on compartir gastronomia, gràcies a l’activitat ‘Sabors del món’, estrenada aquest any després de les experiències de l’Esbart Fontcoberta a l’estranger. «És molt comú aquest intercanvi a altres festivals del món. La filosofia del Folklora’t és la de compartir, i fer-ho a través d’un tast és molt maco», ha dit Anna López sobre aquesta activitat del dissabte al migdia, amb la que van exhaurir els productes alimentaris. En el marc d’aquesta edició, els productes a tastar eren natxos amb guacamole, crestes argentines, i com a representant català pa amb tomàquet i fuet.
Malgrat que el balanç ha estat positiu, i els banyolins han pogut gaudir la festa folklòrica durant els tres dies de festival, l’organització no es tanca a millorar la programació els següents anys, després de la forta calor viscuda el diumenge durant la cloenda. «Aquesta situació ens fa valorar que el clima ha canviat i que hem de començar a adaptar la programació i els horaris a la climatologia que està fent els darrers anys. Cada vegada fa més calor al mes d’agost», ha comentat Anna López.
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