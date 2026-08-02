Plans destacats de l'agenda del diumenge 2 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig porta Taburete en una nova nit de música en directe.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig (Calella de Palafrugell).
Quan? A les 22:15 h.
Entrades a partir de 53 euros.
L'Escala
El Festival Portalblau porta a l'Escala el duet format per Elena Gadel i Manu Guix.
On? Al Mar d'en Manassa.
Quan? A les 21 h.
Entrades exhaurides.
Estiu musical a Llívia
El II Estiu Musical de Llívia programa, avui, una actuació del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida.
On? A l'Església de Nostra Senyora dels Àngels.
Quan? A les 18 h.
Entrades de pagament.
Calonge i Sant Antoni
El Festival Riures tanca, avui, la programació amb una doble sessió d'humor protagonitzada per Albert Om i Joan Maria Pou, amb Què t'ha passat?, i per Carles Xuriguera i Fel Faixedas, amb Un xou no fa estiu.
On? Al Parc del Collet.
Quan? A les 20 h i a les 22:30 h, respectivament.
Entrades a 20 euros per espectacle o a 35 euros l'abonament per als dos muntatges de la sessió.
Festa Major de Caldes de Malavella
La Festa Major de Caldes de Malavella ofereix una jornada plena d'activitats familiars, cultura popular i música, que culminarà amb la proclamació de l'hereu i la pubilla i, també, amb una nit de concerts.
On i quan?
A les 12 h, a la Plaça de Can Sala, espectacle infantil Galàxica.
A les 12:30 h, a la Plaça de l'Església, esclat de festa major i vermut.
A les 19:30 h, a la Plaça de l'Església, sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa.
A les 22 h, a la Plaça de Sant Esteve, actuació de les corals infantils, juvenils i Cantaires de Caldes.
A les 23 h, proclamació de l'hereu i la pubilla, i ball del fanalet.
A les 0:00 h, a l'Envelat, concert de Brou i Dj Sendo.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Riells i Viabrea
La Festa Major de Riells i Viabrea combina activitats familiars, música, gòspel i una nit de concerts i sessions de dj.
On i quan?
De 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h, a la piscina, inflables aquàtics.
A les 12:30 h, al Casal, concert vermut amb Joana Voisin Crusat (entrada a 7 euros).
A les 19:30 h, al costat del pavelló, gòspel amb Cor d'Impuls.
A les 21 h, al costat del pavelló, sopar popular i Show gran gent, amb Jori LP.
A les 22:30 h, a la Plaça de la Vila, Dj Ric Pray. A les 23 h, Melendiers, i després Dj Trapella i Dj Ric Pray.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Sant Feliu de Guíxols
La Festa Major de Sant Feliu de Guíxols continua amb una jornada que combina tradició, activitats familiars, cultura popular i música en directe.
On i quan?
A les 12 h, a la Parròquia Mare de Déu dels Àngels, missa solemne en honor a la Mare de Déu dels Àngels.
A les 16:30 h, a la zona de l'espigó de l'Àncora de la platja, Beach Games Golfo's.
A les 18:30 h, amb sortida des del Parc Miquel Murlà, PercuBar Ganxó.
A les 18:30 h, davant la Cambra de Comerç, escape room al carrer, Cas Fènix: Operació a Contrarellotge.
A les 20 h, a la zona de barraques del sector de l'Ajuntament, vespreig amb DJ local.
A les 20 h, davant la Cambra de Comerç, sardanes amb la Cobla Rossinyolets.
A les 23:30 h, a l'escenari davant de l'Ajuntament, concert de Les Que Faltaband.
A les 01:45 h, a l'escenari davant de l'Ajuntament, DJ Luxry.
Activitats gratuïtes.
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