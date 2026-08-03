El Barri Vell deixa de ser Corona amb la fi del rodatge d'«Enredados»
Girona acomiada dilluns les jornades de gravació del film de Disney, marcades pel secretisme i la calor
Després de dues setmanes convertit en el regne fictici de Corona pel rodatge d’Enredados, el Barri Vell de Girona tornarà a ser ell mateix amb la fi, aquest dilluns, de les gravacions. Les jornades del film de Disney han estat marcades, des d’un bon principi, pel secretisme, els curiosos i la calor. La productora ha blindat diferents espais de la ciutat per no revelar cap secret de la pel·lícula, que serà una adaptació amb persones reals de la història de Rapunzel amb Teagan Croft i Milo Manheim en rols protagonistes.
Tot plegat, és clar, s’ha fet sota l’asfixiant calor de l’estiu, que, sumada a les llargues hores d’espera, va provocar les queixes d’alguns figurants, tal com va recollir Diari de Girona: «Si hi hagués un altre rodatge en aquesta època de l'any, m'ho repensaria abans de participar-hi». En el dia més intens del rodatge, dilluns passat, nobles, cavalls i donzelles van omplir la Catedral, un dels punts centrals en què s’ha treballat les últimes setmanes.
Amb la fi del rodatge, doncs, el Barri Vell recuperarà, fins a cert punt, la normalitat d’aquesta època de l’any, on els turistes solen omplir de gom a gom els seus carrers. Les restriccions de mobilitat i altres afectacions pel film, però, marxaran juntament amb els centenars de persones que conformen l’equip que hi treballa.
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