El Correllengua Agermanat celebrarà una segona edició el 2028
L’organització celebra “l’èxit” d’enguany i es proposa “consolidar” el projecte
L’organització del Correllengua Agermanat ha decidit celebrar una segona edició el 2028 després de valorar “molt positivament” els resultats assolits en enguany. En un comunicat, els voluntaris de la iniciativa consideren que l’elevada implicació ciutadana i el compromís de les entitats participants l'edició del 2026 “avalen la continuïtat” del Correllengua. Així, l’objectiu de cara al 2028 és “consolidar el projecte, ampliar-ne l’abast territorial i reforçar la implicació del teixit associatiu que ha fet possible l’èxit de la primera edició”. L’organització treballarà conjuntament amb el territori per definir un nou recorregut arreu dels Països Catalans que es definirà “durant els pròxims mesos”.
Prop de 180.000 persones van participar en el Correllengua Agermanat d’enguany, que va recórrer més de 1.500 quilòmetres en 17 etapes per tots els territoris de parla catalana entre el 19 d’abril i el 5 de maig. Més d’un centenar d’entitats van implicar-se en la iniciativa, que va reunir prop de 30.000 portadors de la flama.
Ja fa 40 anys que se celebra el Correllengua, però l’edició del 2026 va suposar que per primera vegada tots els territoris de parla catalana compartissin cursa amb una flama comuna.
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