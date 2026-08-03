Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CeutaTorre Taialàdroga "delivery"eclipsi solarLluc Salellasofegament Sant Feliu de Guíxolsagenda Girona
instagramlinkedin

El Correllengua Agermanat celebrarà una segona edició el 2028

L’organització celebra “l’èxit” d’enguany i es proposa “consolidar” el projecte

La flama del Correllengua Agermanat, a l'escola Eiximenis de Girona.

La flama del Correllengua Agermanat, a l'escola Eiximenis de Girona. / Marc Martí

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Barcelona / Girona

L’organització del Correllengua Agermanat ha decidit celebrar una segona edició el 2028 després de valorar “molt positivament” els resultats assolits en enguany. En un comunicat, els voluntaris de la iniciativa consideren que l’elevada implicació ciutadana i el compromís de les entitats participants l'edició del 2026 “avalen la continuïtat” del Correllengua. Així, l’objectiu de cara al 2028 és “consolidar el projecte, ampliar-ne l’abast territorial i reforçar la implicació del teixit associatiu que ha fet possible l’èxit de la primera edició”. L’organització treballarà conjuntament amb el territori per definir un nou recorregut arreu dels Països Catalans que es definirà “durant els pròxims mesos”.

Prop de 180.000 persones van participar en el Correllengua Agermanat d’enguany, que va recórrer més de 1.500 quilòmetres en 17 etapes per tots els territoris de parla catalana entre el 19 d’abril i el 5 de maig. Més d’un centenar d’entitats van implicar-se en la iniciativa, que va reunir prop de 30.000 portadors de la flama.

Notícies relacionades

Ja fa 40 anys que se celebra el Correllengua, però l’edició del 2026 va suposar que per primera vegada tots els territoris de parla catalana compartissin cursa amb una flama comuna.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
  2. Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
  3. Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
  4. Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
  5. Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
  6. La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
  7. Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
  8. Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)

El Correllengua Agermanat celebrarà una segona edició el 2028

El Correllengua Agermanat celebrarà una segona edició el 2028

Olot torna a oferir allotjament de lloguer per als estudiants dels centres educatius de la ciutat del curs 2026-2027

Olot torna a oferir allotjament de lloguer per als estudiants dels centres educatius de la ciutat del curs 2026-2027

Onze menors moren ofegats a les comarques de Girona en cinc anys: un estudi alerta de desigualtats socials

Onze menors moren ofegats a les comarques de Girona en cinc anys: un estudi alerta de desigualtats socials

Mor un home de 73 anys a la piscina municipal de Jorba

Mor un home de 73 anys a la piscina municipal de Jorba

Espanya, a la cua d'Europa en polítiques per a la salut mental

Espanya, a la cua d'Europa en polítiques per a la salut mental

El Riures acomiada la tercera edició amb ple absolut en la meitat dels espectactes

El Riures acomiada la tercera edició amb ple absolut en la meitat dels espectactes

La Xarxa de Centres Cívics de Girona amplia la seva oferta amb 719 cursos i 10.506 places per al curs 2026-2027

La Xarxa de Centres Cívics de Girona amplia la seva oferta amb 719 cursos i 10.506 places per al curs 2026-2027

Catalunya apaga els avisos per calor i encén els de pluges torrencials davant l’arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta

Catalunya apaga els avisos per calor i encén els de pluges torrencials davant l’arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
Tracking Pixel Contents