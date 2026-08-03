Els millors plans per fer el dilluns 3 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig porta Antonio Orozco en una nova cita musical.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades exhaurides.
Camprodon
EL Festival Microclima ofereix una tarda que inclou: cercavila amb la Colla Gegantera de Camprodon, jocs de fusta, espectacle de màgia amb Eduard Juanola, La Ludwig Band i circ amb Planeta Trampolí.
On? Al Parc de la Mare de la Font.
Quan? A partir de les 17 h.
Entrades de pagament.
El Port de La Selva
El Mediterranean Guitar Festival porta a Camerata Venezia, amb una interpretació de Les quatre estacions de Vivaldi.
On? A l'Església de la Mare de Déu de les Neus.
Quan? A les 21 h.
Entrades a 15 euros.
L'Escala
El Festival Portalblau presenta Clara Peya, amb el seu nou treball Nuca.
On? Al Mar d'en Manassa.
Quan? A les 21 h.
Entrades a partir de 24 euros.
Torroella de Montgrí
El Festival de Torroella reuneix a Mahler Chamber Orchestra i al pianista Daniïl Trífonov.
On? A l'Auditori Espai Ter.
Quan? A les 20:30 h.
Entrades a partir de 55 euros.
Festa Major de Sant Feliu de Guíxols
La Festa Major de Sant Feliu de Guíxols continua amb una jornada festiva.
On i quan?
A les 19 h, a l'escenari familiar davant la Cambra de Comerç, XI concurs de menjar síndria.
A les 20 h, a la platja, festa Holi amb D-San DJ i altres sorpreses.
A les 22:30 h, correfoc amb Els Diables d'en Pere Botero.
A les 00:15 h, a l'escenari davant de l'Ajuntament, concert d'Els Catarres.
A les 02 h, a l'escenari davant de l'Ajuntament, Mon DJ.
Activitats gratuïtes.
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