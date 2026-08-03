Isaki Lacuesta roda a Banyoles la seva pel·lícula més íntima
Un viatge autobiogràfic recorre escenaris i moments que va viure el director de jove
Des de mitjans juliol, la ciutat de Banyoles viu de ple el rodatge de la darrera pel·lícula del director Isaki Lacuesta que compta amb la producció del multipremiat J.A. Bayona. El llargmetratge titulat El fons de l'Estany, és un viatge de tornada en el temps, un relat de caràcter autobiogràfic on Lacuesta es submergeix en els records, vivències, fantasmes i noves experiències viscudes per ell mateix durant la transició de la infància a l'adolescència entre finals dels anys vuitanta i principis dels noranta coincidint en els anys que el director va viure a Banyoles.
En aquest sentit, i per fer-ho possible, la ciutat s'ha transformat temporalment en un gran plató de cinema. Espais com ara la Plaça Major, la Muralla, l'Era de l'Abat i molts carrers del Barri Vell, han estat escenaris de rodatge durant les darreres dues setmanes.
Per aquest mes d'agost hi ha previstes 10 jornades de rodatge, especialment a la zona de l'Estany i voltants. Ahir dilluns, el rodatge se centrava a les instal·lacions del Club Natació Banyoles on es podia veure un fort desplegament d'equips tècnics i part del set de rodatge amb els figurants i l'attrezzo situat a les zones de la gespa i la passera del trampolí amb l'estany com a protagonista indiscutible.
Divendres es van rodar escenes a l'entorn de la Draga i de la pesquera La Carpa d'Or on es va poder veure una rèplica de l'antiga barca d'en Lero, amb l'icònic cap d'ànec, i que s'anava passejant per la part central de l'Estany.
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