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Més música que pluja en la tercera jornada del Microclima

El festival de Camprodon recupera el vigor amb artistes com Mazoni, Tarta Relena, Anna Andreu o Remei de Ca la Fresca

Mazoni va ser un dels caps de cartell de la tercera jornada del festival Microclima.

Mazoni va ser un dels caps de cartell de la tercera jornada del festival Microclima. / Txus Garcia.

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Redacció

Redacció

Camprodon.

El Microclima va tornar a brillar el diumenge amb una nit que va acollir concerts de Mazoni, Tarta Relena, Remei de Ca la Fresca, Anna Andreu, Minibús Intergalàctic i Lluki Valverde. El festival va recuperar-se després del sotrac del dissabte, quan la pluja va obligar a suspendre una jornada de concerts que feia temps que havia esgotat entrades.

La cinquena edició tancarà avui amb el Microclima en Família, una jornada familiar que estarà encapçalada per La Ludwig Band. A més, la programació es completarà amb la màgia d'Eduard Juanola, el circ del Planeta Trampolí, una cercavila de la Colla Gegantera de Camprodon i la instal·lació de jocs de fusta tradicionals.

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