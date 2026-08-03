'Nepo babies' en el món influencer
La germana petita de la creadora de contingut Marta Díaz, fins ara anònima, suma més de 400.000 seguidors en dos dies després del seu debut públic a La Velada, mentre que la filla de David Bustamante i Paula Echevarría fitxa per una agència de representació d’influencers.
Alba Giraldo
Els primers nepo babies comencen a aprofitar-se de l’impuls dels seus familiars per fer-se un lloc a les xarxes socials com a influencers. Si durant anys el fenomen va estar lligat al cine, la música i la moda, ara també conquereix l’univers dels creadors de contingut. Les protagonistes de la setmana han sigut Laura Díaz, germana de la influencer Marta Díaz i de l’estrímer Alpha Sniper, i Daniela Bustamante, filla de David Bustamante i Paula Echevarría, que desembarquen en plataformes com TikTok i Instagram amb una gran comunitat de seguidors gairebé assegurada des del primer dia, uns dies abans de complir la majoria d’edat.
La influencer Marta Díaz va fer la presentació oficial de la seva germana, Laura Díaz, just abans de la celebració del seu combat de La Velada del Año VI, on també va estar acompanyada del seu germà David, més conegut com Alpha Sniper en l’entorn digital. Fins ara, la petita del clan de germans més popular de les xarxes socials era menor d’edat i s’havia mantingut en l’anonimat, sense ensenyar la cara malgrat que la seva germana gravava alguns vídeos i deixava escoltar la seva veu.
Marta Díaz es va proclamar guanyadora contra Tatiana Kaer en la sisena edició del certamen de boxa amateur entre estrímers i creadors de contingut, organitzat per Ibai Llanos i celebrat a l’estadi La Cartuja de Sevilla, davant més de set milions d’espectadors. Durant l’esdeveniment de boxa va aparèixer encaputxada, al costat dels seus germans, fins que van decidir desemmascarar-la abans de començar el combat.
Contra el nepotisme
La presentació de la Laura va ser fins i tot més comentada que l’espectacle de lluita de la seva germana. De fet, únicament dos dies després de La Velada, l’aspirant a influencer ja tenia més de 400.000 seguidors a TikTok i 400.000 més a Instagram. Malgrat que de moment manté un perfil baix, ja ha compartit algun vídeo amb els seus germans i també algun ball viral.
Les xarxes socials es van omplir de comentaris de gent que criticava el nepotisme de la situació a l’aconseguir tants seguidors sense haver publicat contingut. Alpha Sniper es va adreçar a aquesta gent "dolguda" pel boom de la seva germana petita. "Vull començar dient que ho entenc, de veritat. Des dels 14 anys que treballo i emprenc. Sé com de difícil és començar sol i des del no-res més absolut", va expressar l’estrímer en el seu perfil d’X. "Vull pensar que la gent a qui li sap greu això és per enveja. Vull creure que qualsevol persona en la meva posició també solucionaria la vida dels seus éssers estimats si té l’oportunitat", va afegir.
"Mentre jo sigui viu, la meva família tindrà el que vulgui, i si la meva germana petita vol viure de les xarxes i ser influencer,ho farà. Si arriba un dia que ho volen deixar tant ella com la Marta, aquí estaré per ocupar-me’n si ho necessiten", va dir l’estrímer . "Confio en la meva germana Laura plenament. Crec que serà més que la Marta i que jo si em fa cas [...]. A la seva edat, ni la Marta ni jo teníem el seu abast. A la seva edat jo no tenia el coneixement empresarial que tinc ara ni l’educació financera que tinc ara. Combinant-ho tot, confio que la Laura sigui la bèstia definitiva ", va concloure el David.
Salt al mercat
Una de les assistents a La Velada VI va ser Daniela Bustamante, filla del cantant David Bustamante i de l’actriu Paula Echevarría, que acaba de fitxar per la mateixa agència de representació d’influencers de Marta Díaz i altres cares conegudes com Laura Escanes i Alice Campello, TWIC (The Wolf Is Coming), dues setmanes abans de complir la majoria d’edat. També va fer el salt al mercat d’influencers. Després d’aquest contracte, la jove –que també s’havia mantingut en segon pla a les xarxes socials, tot i que sí que havia acompanyat la seva mare en algun photocall– ja suma més de 40.000 seguidors a Instagram i més de 50.000 a TikTok.
"Em sembla normal, vull dir... El seu pare és conegut, jo també, seria estrany el contrari, així que em sembla normal", va declarar Echevarría en una entrevista amb Infobae sobre l’exposició pública de la seva filla. Daniela va posar per primera vegada davant de les càmeres el juny del 2025, durant la gala dels premis ELLE. La menor també va donar allà la seva primera entrevista a Javi Hoyos. "La meva mare per a mi ho és tot, és el meu pilar, la persona a qui ho explico tot, amb qui em barallo, amb qui ric, amb qui vull fer-ho tot", va declarar.
Echevarría va reconèixer que s’havia penedit d’aquella aparició pública i que havia sentit "vertigen" al veure que la seva filla quedava "exposada". A les xarxes socials la jove ja ha compartit diversos vídeos. En un explica els seus pròxims plans de celebració de la seva majoria d’edat. "Vull fer una festa a Madrid, però a veure quan, perquè se m’estan complicant les dates", va comentar.
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