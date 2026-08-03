El Riures acomiada la tercera edició amb ple absolut en la meitat dels espectactes
Judit Martín, el pòdcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el xou de Carles Xuriguera i Fel Faixedas han omplert totes les cadires del festival d'humor de Sant Antoni de Calonge
El Festival Riures de Calonge i Sant Antoni va acomiadar ahir la seva tercera edició amb les entrades exhaurides en la meitat dels espectacles.
Entre les propostes d'aquest any, han passat pel festival d'humor amb èxit absolut la preestrena de Digamelon, de Judit Martín; el pòdcast en directe Què t'ha passat, amb Albert Om i Joan Maria Pou; i Un xou no fa estiu, de Carles Xuriguera i Fel Faixedas. Dins la programació també hi han passat noms com Marc Sarrats, el Màgic Andreu amb Jordi LP i el trio format per Lloll Bertran, Jordi Andújar i Núria Cuyàs.
Durant sis nits, el Parc del Collet de Sant Antoni de Calonge s'ha convertit novament en el punt de trobada dels amants de la comèdia. L'escenari, situat davant del mar, referma així el seu paper com a espai de referència del festival.
L'edició d'aquest any també ha tingut continuïtat a les xarxes socials amb Reel TV, el canal d'Instagram presentat per l'humorista Anna Aumatell. Mitjançant entrevistes i peces enregistrades entre bastidors.
Impulsat per Cal Tet, la productora de Fel Faixedas —també responsable del Cardagràcia (antic Festimams)—, el Festival Riures compta amb el suport de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la Diputació de Girona. Amb el tancament d'aquesta segona edició, el certamen conclou que "consolida la seva aposta per l'humor en català dins la programació cultural de l'estiu a la Costa Brava".
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