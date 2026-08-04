La “Deconstrucció” de Francesc Orench, a la Casa Saladrigas de Blanes
La mostra, que pot visitar-se fins al 29 d’agost, recull 45 peces de l’artista autodidacta local
Francesc Orench va començar la seva trajectòria com a pintor amb influències surrealistes, fauvistes i impressionistes, però amb el pas del temps ha transitat cap a un estil més abstracte. És un viatge que, fins al 29 d’agost, es pot recórrer a la Casa Saladrigas de Blanes, que divendres va inaugurar la mostra de l’artista local sota el títol de Deconstrucció. La mostra ocupa les dues sales del segon pis.
El pintor blanenc, autodidacta, exposa una obra amb color i expressió. Ara jubilat, fou, fins fa no massa, sotsinspector a l'Àrea d'Anàlisi i Requeriments Judicials dels Mossos d'Esquadra a l'Àrea Bàsica Policial de la Selva Litoral. Un dels seus quadres, de fet, està penjat en una estança de l’ABP de Blanes. Artista des de l’adolescència, va reprendre la tasca ara fa divuit anys, i des de llavors se li han dedicat diverses mostres a Blanes.
L’horari de l’exposició, a la Casa Saladrigas, és de dimarts a dissabte de 10 a 13 h, i de dijous a dissabte de 17 a 20 h. Tot, fins al 29 d’agost.
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