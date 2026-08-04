Des de Mozart fins a sardanes de Pep Ventura: una simbiosi de lírica i cobla a Palamós
El festival So de Cobla ha programat per la seva desena edició un concert a càrrec del baríton Guillem Batllori i la Cobla La Principal del Llobregat
El festival So de Cobla de Palamós farà possible una simbiosi musical no gaire habitual: la de la lírica i l'òpera, i ho farà amb el baríton palamosí Guillem Batllori i la cobla La Principal del Llobregat. Les tenores, fiscorns i trompetes de la cobla La Principal del Llobregat, que ja s'encamina cap als cent anys d'història, interpretaran juntament amb la veu operística de Batllori un repertori variat que inclourà des d'àries de Les Noces de Fígaro, fins a sardanes de Pep Ventura, en un viatge líric català que també arribarà fins a l'actualitat.
Batllori explica que aquest recital, que tindrà lloc el 6 d'agost a la plaça Josep Sarquella del municipi, suposarà una doble oportunitat per ell, ja que "és la primera vegada que em trobo fent un repertori amb tant contingut líric català, així com un que barregi l'òpera i la cobla", subratlla. Sobre la simbiosi entre aquests dos gèneres musicals, assegura que "pot semblar una barreja curiosa, però crec que hi ha molts espais que els sons de la cobla poden ocupar", explica Batllori. A més, aquest recital també tindrà una particularitat que no se sol veure en un concert líric: per evitar que la gran projecció dels instruments de Cobla tapi la veu de Batllori, aquest farà ús d'un micròfon.
Això, diu, "fa que sigui un concert molt especial, tindrà una fusió molt interessant i em fa molta il·lusió poder-ne formar part", expressa.
Feia anys que Batllori estava interessat en el festival palamosí, i finalment aquest any el director Adrià Bauzó el va contactar per fer aquesta fusió entre gèneres. Batllori ha construït un repertori amb molta "llibertat" en què ha volgut dotar de pes l'òpera, amb peces tan populars com la Cobla del Torejador (Votre toast, je peux vous le rendre) de Carmen o Non più Andrai de Les Noces de Fígaro. També hi ha inclòs peces de compositors catalans, com ara Xavier Montsalvatge, Enric Morera o Pep Ventura. Al concert no hi faltarà la sardana, amb un parell de peces que Ventura va compondre a partir de les òperes La Sonnambula de Bellini i Un ballo in maschera de Verdi. Batllori afegeix que algunes de les peces que interpretaran han estat arranjades per la Cobla, i es reserva «sorpreses» pel concert. "El repertori s'ha ideat pensant en què podia interessar al públic, i de quina manera ens hi podíem apropar que fos agradable, per tal que puguin descobrir peces líriques que potser no coneguin", subratlla.
La programació d'enguany del festival també inclou projectes d'èxit que repeteixen d'edicions anteriors, com Cobla Amb So de Dona o el tàndem d'Obeses amb la Cobla Berga Jove.
Debut als festivals d'estiu
Batllori ja havia fet recitals lírics a la Gorga de Palamós juntament amb el projecte de joventuts musicals, i també va fer un paper a La Traviata dins el Festival de Peralada, però serà el primer cop que actuarà en un festival d'estiu "de renom" per la porta gran: "A Palamós hi ha molts artistes i està molt bé que puguin tenir un espai en festivals com aquest, que està dedicat a una cosa tan nostra com la cobla". De fet, l'estrena del baríton als festivals estiuencs serà per partida doble, ja que també forma part del cartell del F'Estiu de Calonge juntament amb la soprano Elena Kolesnikova. El cantant líric ha debutat a teatres com el Liceu, el Palau de la Música o el Palacio de la Ópera de A Coruña amb personatges com el Fígaro (Les noces de Fígaro), Ping (Turandot) o Marcello (la Bohème).
Subscriu-te per seguir llegint
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)