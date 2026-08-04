Disney trasllada al Castell de Figueres el rodatge d''Enredados'
La superproducció acaba les gravacions al Barri Vell de Girona i rodarà diverses escenes a Sant Ferran aquest principi d’agost
Santi Coll
El Castell de Sant Ferran de Figueres comença a rebre el desplegament d’una de les produccions cinematogràfiques més importants que s’han rodat els darrers anys a Catalunya. Disney trasllada a la capital de l’Alt Empordà una part del rodatge de Tangled, la nova adaptació amb actors de carn i ossos de la història de Rapunzel.
Tal com va avançar EMPORDÀ, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona, el passat 13 de maig, la fortalesa figuerenca ha estat escollida com una de les localitzacions espanyoles de la superproducció. El rodatge arriba a Figueres després d’haver convertit durant més de dues setmanes el Barri Vell de Girona en el fictici regne de Corona.
Les escenes gironines s’han rodat en espais com l’interior i les escales de la Catedral, el carrer dels Manaies, el passeig Arqueològic, la pujada de Sant Domènec i les muralles. Aquest dilluns, precisament, estava previst filmar al tram de muralla situat entre la torre de Sant Domènec i la torre Gironella.
Del Barri Vell de Girona al Castell de Sant Ferran
Una vegada acabada aquesta fase, el dispositiu cinematogràfic es trasllada a Figueres, on es rodaran algunes escenes a l’interior del Castell de Sant Ferran. La producció no ha revelat quines seqüències s’hi gravaran ni quins espais concrets de la fortalesa apareixeran en pantalla, tot i que els figuerencs que fan la volta al Castell habitualment i els turistes que el visiten, ja han pogut veure que l'equip de rodatge està situat en el fossat que dona accés a les cavallerisses.
Les dimensions i la varietat arquitectònica del monument ofereixen múltiples possibilitats. El recinte ocupa uns 550.000 metres quadrats, disposa de més de tres quilòmetres de fossats, grans patis, galeries, cavallerisses, espais subterranis i dependències que poden adaptar-se a diferents èpoques històriques. La Barcelona Film Commission el presenta, precisament, com una localització especialment versàtil per a produccions cinematogràfiques.
La gravació a Figueres forma part d’un ampli rodatge que té com a centre logístic els estudis de la Ciutat de la Llum d’Alacant. El pla inicial de producció preveia uns vuit mesos de treball a Espanya, combinant els platós alacantins amb diferents localitzacions de la Comunitat Valenciana, Girona i Burgos.
A Girona, els decorats han transformat la Catedral i els carrers adjacents en el palau i el mercat del regne de Corona. Les imatges captades durant el rodatge mostren tapissos de colors blau i daurat, parades de mercat, carruatges i centenars de figurants vestits d’època. També s’hi han pogut veure els dos protagonistes caracteritzats com Rapunzel i Flynn Rider.
Teagan Croft i Milo Manheim encapçalen el repartiment
La nova versió de Tangled està dirigida per Michael Gracey, responsable d’El gran showman i Better Man. El guió és de Jennifer Kaytin Robinson, autora vinculada a produccions com Do Revenge i Thor: Love and Thunder.
L’actriu australiana Teagan Croft, coneguda per la sèrie Titans i la pel·lícula True Spirit, interpreta Rapunzel. Milo Manheim, una de les cares habituals de la franquícia musical Zombies de Disney, dona vida al lladre Flynn Rider. El repartiment també inclou Kathryn Hahn en el paper de la manipuladora Mare Gothel i Diego Luna en un personatge creat específicament per a aquesta nova versió.
Disney encara no ha anunciat oficialment la data d’estrena de la pel·lícula. El projecte recupera el musical d’animació estrenat el 2010, que explicava la història d’una jove amb una cabellera màgica tancada en una torre que pacta la seva fugida amb Flynn Rider.
La producció original, dirigida per Nathan Greno i Byron Howard, va recaptar més de 591 milions de dòlars arreu del món i va consolidar-se com un dels grans èxits moderns de Walt Disney Animation Studios. La cançó I See the Light, composta per Alan Menken i amb lletra de Glenn Slater, va ser nominada a l’Oscar a la millor cançó original.
Un castell amb una llarga trajectòria cinematogràfica
L’arribada de Disney reforça la condició del Castell de Sant Ferran com a gran plató cinematogràfic. La fortalesa ja ha acollit produccions com El perfum: història d’un assassí, de Tom Tykwer; Tirant lo Blanc, dirigida per Vicente Aranda; Lisístrata; Una carta para Evita i Los hijos robados.
També s’hi van rodar algunes escenes d’El silenci abans de Bach (2007), del cineasta figuerenc Pere Portabella. La capella del penal va ser un dels espais utilitzats en aquesta obra dedicada a la música i al llegat de Johann Sebastian Bach, que va ser presentada a la secció Orizzonti de la 64a Mostra Internacional de Cinema de Venècia.
Un dels rodatges internacionals més recents va ser el de la sèrie Mrs. Davis, produïda per Warner Bros Television. El novembre del 2022, el fossat situat al costat de les cavallerisses va acollir durant sis dies una gran seqüència d’ambientació medieval amb uns dos-cents figurants, dobles d’acció i els protagonistes Betty Gilpin i Jake McDorman.
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Via: Empordà
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