L'Orquestra Maravella celebra els seus 75 anys amb dues actuacions a Caldes
L'Orquestra ha protagonitzat un concert i un ball a la festa major del seu poble natal, a més d'haver-ne fet el pregó
Arnau Lara
L'Orquestra Internacional Maravella ha tornat al seu poble natal, Caldes de Malavella, a celebrar el seu 75è aniversari en una emotiva vetllada. Els actes commemoratius de l'orquestra al seu poble natal van començar el passat 20 de juny, quan van omplir la rambla d'en Rufí, amb més de 1.300 espectadors gaudint l'actuació.
Ara, en el marc de la festa major de Caldes, la Maravella va donar el tret de sortida a les celebracions el passat 31 de juliol, quan va tenir lloc el pregó de la festa major a càrrec del mateix grup. Segons el representant i músic de l'orquestra, Miquel Comadevall, "malgrat no haver tingut aquesta oportunitat fins ara, valorem molt l'afecte que rebem de la gent del municipi".
I aquest dimarts 4 d'agost, a la tarda-vespre, l'orquestra ha ofert dues actuacions musicals a l'envelat de la festa major. La primera, a les cinc de la tarda, un concert amb entrades exhaurides on els disset músics que formen l'Orquestra Maravella han interpretat molts dels clàssics de la música del segle XX.
Durant l'entreacte, els integrants han aprofitat l'escenari per presentar el llibre "La Maravella" escrit per Antoni Mas, commemoratiu dels 75 anys de l'orquestra rodant pel món sencer. El llibre, essencialment fotogràfic, convida al lector a recórrer tots els anys d'història de l'orquestra de la forma més visual possible. Comadevall ha comentat amb el Diari de Girona que la idea va sorgir quan van trobar un àlbum de fotografies de Narcís Vendrell, fundador del grup l'any 1951. Des de llavors, tots van tenir clar que la gent mereixia veure aquell arxiu per commemorar els 75 anys.
Per finalitzar, als volts de les vuit del vespre, tenia lloc "l'animadíssim ball" a càrrec dels mateixos intèrprets i amb entrades gratuïtes. L'acte, organitzat per l'Ajuntament de Caldes de Malavella va convertir l'envelat de la rambla d'en Rufí en un escenari de festa i moviment.
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