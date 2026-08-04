El Microclima de Camprodon clou amb 3.500 espectadors tot i la pluja
El festival va haver de suspendre la jornada del dissabte, que havia exhaurit entrades, i que estava protagonitzada per Els Pets i Els Amics de les Arts
El Microclima va cloure dilluns la seva edició de 2026 amb 3.500 espectadors tot i la jornada suspesa dissabte per la pluja. Entre divendres i dilluns, han passat per l'escenari del parc de la Mare de la Font de Camprodon grups com Sidonie, Mishima, Al·lèrgiques al Pol·len, Tarta Relena, Mazoni o Remei de Ca la Fresca, entre altres. Amb tot, la jornada de dissabte, que havia exhaurit les 2.000 entrades, va haver de ser suspesa per la pluja, impedint cap dels concerts previstos pel dia -Els Pets, Els Amics de les Arts, Celobert i Au Rora-.
L'organització fa un balanç positiu de l'edició, assegurant que el Microclima està "en plena forma", en un any que ha doblat aforament i ampliat el recinte. La jornada que va tancar ahir el festival, el Microclima en família, va comptar amb un concert de La Ludwig Band que va aplegar centenars d'infants i de diverses activitats complementàries, entre les quals una cercavila multitudinària amb la Colla Gegantera de la Vall de Camprodon.
El Microclima tanca una edició que ja va arrencar el maig amb l'edició de primavera, que va portar concerts de petit format durant els caps de setmana fins al juny, i també la prèvia de l'estiu a Barcelona, el Microclima al Terrat. En el conjunt dels tres esdeveniments, el projecte ha reunit més de 4.500 espectadors.
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