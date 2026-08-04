El Museu del Cinema dedica una mostra al gest crític de Pere Portabella
L’exposició, que es pot veure al vestíbul fins a l’abril de 2027, repassa la trajectòria del cineasta i productor figuerenc pel centenari del seu naixement
El 1927 naixia a Figueres el cineasta i productor Pere Portabella, també conegut per la seva activitat política, que d’aquí a uns mesos complirà cent anys. La celebració s’estén del MoMA de Nova York al Festival de Toronto, però també al Museu del Cinema de Girona, que ja fa unes setmanes que li dedica una exposició d’accés lliure al vestíbul que es podrà veure fins a l’11 d’abril de 2027. Pere Portabella: el gest crític i la resistència poètica repassa la seva trajectòria a partir de documents, fotografies, cartells, i material audiovisual del seu fons i del de la productora Films 59, dipositat a la Filmoteca de Catalunya.
L’exposició compta, concretament, amb tractaments de guió, escaletes manuscrites, cartes, postals, cartells originals (entre d'altres, d'Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Ponç), fotografies de rodatge, material promocional, dues càmeres cinematogràfiques històriques de la col·lecció del Museu i un audiovisual que mostra la trajectòria fílmica de Portabella.
A més, un dels apartats se centra en la seva relació amb el també cineasta Joaquim Jordà. El figuerenc i el guixolenc, mort ara fa vint anys, van compartir projectes que mai van poder dur a terme, tal com recull la mostra. La iniciativa s’emmarca dins Acció Portabella, el programa internacional d’activitats pel centenari de l’homenatjat. Jordi Dorca comissaria l’exposició.
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