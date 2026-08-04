El Música als Puestus suma Toundra i uns magatzems del 1902
El cicle de Sant Feliu de Guíxols programa tres concerts entre el 8 d’agost i el 12 de setembre amb Toundra, Sotabosc, Rock Organ Trio, i Dj Session Delirium
El Música als Puestus celebra, a partir del 8 d’agost, la seva cinquena edició, i per celebrar-ho es regala un nou espai a Sant Feliu de Guíxols, les naus de Calassanç. Aquest nou “puestu” se suma al Salvament i la platja de Palm Beach on, també el 28 d’agost i el 12 de setembre, es programen artistes com Toundra, Sotabosc, Rock Organ Trio, i Dj Session Delirium. Totes les cites del cicle són gratuïtes i volen ajudar a conèixer la història i valor col·lectiu dels indrets ganxons.
El primer concert, aquest dissabte, als antics magatzems dels germans Castelló (construïts el 1902) situats entre la Confraria de Pescadors i la carretera de Palamós, combinarà la potència instrumental dels madrilenys Toundra amb el post-metal atmosfèric de Sotabosc i una sessió final de Dj Waiem, vinculat a l’escena guixolenca i a l’Atzvara Club, en una nit coorganitzada amb el Porta Ferrada Occident.
Caldrà esperar unes setmanes, fins al 28 d’agost, per a la segona proposta del Música als Puestus, en un dels espais clàssics en les seves cinc edicions: el Salvament. Rock Organ Trio hi reinterpretarà grans himnes del rock amb la seva fusió de jazz i blues marcada pel so de l’orgue Hammond que els caracteritza. La nit continuarà amb sessió a quatre mans de Dj Lloreti i Dj Trankimarin.
La jornada final, el 12 de setembre, durà el cicle a la platja de Palm Beach, l’antic balneari que es convertiria en discoteca de culte. Col·laborant amb Delirium, es programa una sessió dels seus Djs a la sorra amb ambient relaxat vora la mar que anirà pujant d’intensitat a mesura que avanci la nit.
12 “puestus”
Amb l’afegit aquest any de les Naus de Calassanç, el Música als Puestus ja haurà permès redescobrir fins a dotze espais de Sant Feliu de Guíxols durant les seves cinc edicions. A més dels tres ja mencionats pels concerts d’enguany, s’ha passat per per la Punta del Moll, la Plaça del Puig, el Parc Central, l’Ermita de Sant Elm, la Plaça dels Drets Humans, el Monestir/ Carrer de les Espardenyes, la Rambla del Portalet, la Llotja del Peix i l’Espigó del passeig de Rius i Calvet.
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