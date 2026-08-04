Nits de Circ guanya més funcions i reunirà una trentena d'artistes internacionals
L'edició d'enguany suma Palamós com a nova seu i arrencarà a Besalú el 12 d'agost
Nits de Circ tindrà aquest any una edició de rècord: d'una banda, per nombre de participants, amb 29 artistes internacionals que arribaran de 8 països; i de l'altra, per l'adhesió de Palamós com a nova seu del certamen. El municipi baixempordanès se suma d'aquesta manera a Besalú i a Roses, i tancarà l'edició d'enguany entre el 26 i el 30 de juny, amb 15 nits en total d'espectacle.
L'arrencada serà el 12 d'agost als Jardins de Besalú, amb una primera estada que s'allargarà fins al 15. La segona etapa serà a partir del 18 a la Ciutadella de Roses, i s'allargarà fins al 23. En últim lloc, l'escenari es traslladarà el 26 a la plaça Sarquella de Palamós, i hi romandrà fins al 30, quan clourà l'edició d'enguany.
Un any més, un gran escenari circular amb 19.500 butaques rebrà els visitants, que podran veure més funcions que mai amb artistes de tota mena i de diversos països del món: malabaristes xilens, equilibristes austríacs, pallassos portuguesos o acròbates aeris hongaresos. De fet, el plat fort del festival serà la participació del grup de trapezistes americans Flying Caballero, que recentment han estat guardonats amb el primer premi al presigió Festival de Circ de Monte-Carlo per un xou amb 3 quàdruples salts mortals. També hi haurà la màgia de grans il·lusions de Devid Di Lello; el malambo d'ARgendance Company; les cintes aèries del Duo Kriko; el pallasso César Dias; l'equilibri amb perxa del Duo Soma; l'equilibrisme d'Stefan Dvorak i els malabars de Chris Aguirre. Tot plegat amb Genís Matabosch, director artístic de l'espectacle, com a mestre de cerimònies.
El festival ha anunciat un nou espectacle amb 8 atraccions sense entreacte d'una hora i mitja que tindrà acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. També hi haurà una zona village amb foodtrucks.
Durant la presentació del festival, Matabosch ha anunciat que ja s'han venut més de 9.000 entrades, més de la meitat del total, un ritme que Matabosch titlla de "frenètic", i que ha suposat que Palamós hagi inclòs una nova representació pel 30 d'agost.
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