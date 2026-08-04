CRÒNICA
Orozco captiva Cap Roig amb sensibilitat i confidències
L’artista combina els grans èxits de la seva trajectòria amb humor, reflexions sobre la salut mental i històries personals en una nit marcada per la xafogor
Antonio Orozco va deixar que les cançons parlessin primer, però quan va prendre la paraula va convertir Cap Roig en una successió de confidències. Davant de més de 2.400 espectadors i amb les entrades exhaurides, el cantant de l’Hospitalet va oferir més de dues hores d’un directe que va avançar entre l’energia, les bromes i una sensibilitat que va captivar unes grades entregades des dels primers compassos de Lo que tú quieras soy.
La intensa xafogor va acompanyar tota l'actuació i Orozco la va incorporar amb humor al recital, fent broma sobre la humitat i una “calefacció” massa alta. Res, però, va frenar un públic que es va posar dempeus en nombroses ocasions. Devuélveme la vida, El viaje o Temblando van donar pas a un concert cada vegada més conversat, en què el cantant va explicar que la seva filla Antonella assistia per primera vegada a una actuació seva tot i que no va aguantar gaire estona i va acabar marxant en braços de la mare, protegida amb uns auriculars de color rosa.
La conversa va adquirir un to molt més íntim quan es va obrir per parlar dels seus problemes de salut mental. «Jo també vaig tocar fons», va confessar. Orozco va recordar que l’ansietat, la depressió i el pànic no sempre fan soroll i va insistir que demanar ajuda no és cap signe de debilitat. «Te n'acabes sortint», va proclamar davant d'un Cap Roig commogut, que va respondre amb un llarg aplaudiment.
"La història d'amor més bonica"
El moment més emotiu va arribar amb la història d’un noi de dinou anys a qui els ronyons van deixar de funcionar de cop. La solució va arribar del seu pare, que li’n va donar un. Amb tots dos i la mare entre el públic, Orozco els va dedicar Mi héroe, convençut que aquella era «la història d’amor més bonica».
La nit va entrar al tram final entre llanternes de mòbils i el crit de «no quiero que se acabe», abans que sonés l'esperada Estoy hecho de pedacitos de ti i que encara regalés unes quantes cançons més al públic, que va marxar amb la sensació d’haver descobert realment la persona que hi ha darrere de les cançons.
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