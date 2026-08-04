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Plans destacats per aquest dimarts 4 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Durant un concert de l'edició 2026 del Festival Cap Roig.

Durant un concert de l'edició 2026 del Festival Cap Roig. / José Irún

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Redacció

Redacció

Cap Roig

Calella de Palafrugell continua amb la programació del Festival Cap Roig, que avui presenta Juan Diego Flórez.

On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.

Quan? A les 22:15 h.

Entrades a partir de 67 euros.

Castell d'Aro

El Festival L'Art de la Guitarra porta a Castell d'Aro el Duo del Mar, format per Ekaterina Zaytseva i Laura Calderón.

On? A l'Església de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 15 euros.

Castelló d'Empúries

Camerata Venezia protagonitza, avui, el Mediterranean Guitar Festival.

On? A la Basílica de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 15 euros.

Palamós

El Festival Amb So de Cobla inaugura la seva desena edició a Palamós amb un concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.

On? A la Plaça Josep Sarquella.

Quan? A les 22 h.

Entrada gratuïta.

Festa Major de Sant Feliu de Guíxols

La Festa Major de Sant Feliu de Guíxols arriba al seu tram final amb música en directe, el tradicional castell de focs i una nit de festa amb Hotel Cochambre.

On i quan?

A les 19:45 h, a l'escenari familiar davant la Cambra de Comerç, còctel musical amb Green Cold Sweet Peppers.

A les 23 h, a la platja, castell de focs artificials.

A les 23:30 h, a l'escenari davant de l'Ajuntament, concert d'Hotel Cochambre.

A les 01:45 h, a l'escenari davant de l'Ajuntament, sessió de DJ amb Naked Sessions.

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Activitats gratuïtes.

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