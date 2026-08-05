Equilibris entre Bach i l’enguany centenari Kurtág amb la veu de Margarit
El trio de corda The Rest Project estrena programa al Festival de Torroella, on també duu una peça inèdita a l’Estat de Francesc Prat, director artístic de la GIO Symphonia
The Rest Project estrena aquest dijous al Festival de Torroella el seu nou programa, Equilibrium, que justament transita entre dos grans pals de paller: Johann Sebastian Bach i les seves Variacions Goldberg, de les quals ofereixen una selecció, i György Kurtág, compositor hongarès que enguany celebra el seu centenari. L’actuació, a més, durà en primícia a l’Estat “Die stille summt” (El silenci brunzeix), composició del director artístic de la GIO Symphonia, Francesc Prat. El concert, a més, inclou recitats de poesia de Joan Margarit amb enregistraments de la veu del mateix poeta.
“El programa s’anomena així perquè hem intentat trobar l’equilibri entre diverses obres i moviments de Bach i Kurtág”, explica el violoncel del trio de corda, Daniel Claret, que comparteix projecte amb Maria Florea (violí) i Lara Fernández (viola). Ell va tenir la sort de treballar personalment amb l’hongarès i, com a conjunt, és un compositor que ha anat prenent importància en els seus concerts els darrers anys, fent una “immersió progressiva” en la seva obra, tal com explica Claret. Kurtág era, efectivament, un gran admirador de Bach. De fet, Equilibrium recull la seva col·lecció Signs, Games and Messages, on una de les peces és un “Hommage a J.S.B.”, Bach.
El triangle es completa amb Prats que, al seu torn, aprecia molt l’hongarès, tant que un dels moviments de la seva composició s’inspira en una música de Kurtág que haurà sonat poc abans. “Busquem aquesta cohesió amb la idea de fons que és l’equilibri i el número tres, al final som un trio, hi ha tres compositors, fem aquest triangle”, comenta el violoncel·lista. El de Torroella serà un concert “molt especial” en ser l’estrena després de tanta “dedicació, pensar-hi, passejar-ho, decidir i anar provant”, afegeix Claret, “content” també de fer-ho en aquest festival. Els últims serrells van perfilar-se la setmana passada en una residència a Astúries en el marc del festival ADAR i, el juny de 2027, el programa es presentarà al Palau de la Música.
Margarit corrent per casa
L’afegit de les recitacions originals de Margarit són especials, per Claret: Els seus pares eren bons amics del poeta, i “des que era petit el veia voltar per casa, així que el vincle personal, més enllà de l’artístic, fa que conegui bé la seva poesia, les seves afinitats, i el pugui entendre des d’un lloc privilegiat”, explica el músic. Aquesta relació ha permès “expandir el programa a nivell de missatge artístic”, assegura, donant un afegit al repertori.
La veu del poeta sonarà en diferents moments del concert, alternant-se, sempre amb equilibrium, amb les composicions de Bach, Kurtág i Prats. De fet, apunta Claret, “Margarit era un gran fan de Bach, confio que li hagués agradat el que fem amb la seva poesia, creiem que el vincle és estret, honest, i directe”. Sinergies entre Alemanya, Hongria i Catalunya, doncs, que The Rest Project duu en estrena al Festival de Torroella.
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