Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
mesquita l'Estartitestafa agència viatgesaccident fira Tonacinema TruffautCeutadiarrea explosivaeclipsi solar
instagramlinkedin

La il·lustradora gironina Neus Caamaño, entre les seleccionades pel catàleg Iberoamérica Ilustra

En la 17a edició s'han presentat més de 800 professionals procedents de 20 països

Neus Caamaño.

Neus Caamaño. / Iberoamérica Ilustra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Girona

Neus Caamaño (Girona, 1984) i Anna Aparicio (Barcelona, 1991) són dues de les 43 artistes seleccionades per formar part del 17è catàleg Iberoamérica Ilustra, una iniciativa promoguda per la Fundació SM i la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que s’ha consolidat com un dels referents de la il·lustració iberoamericana. Enguany s’havien presentat més de 800 professionals de 20 països. Els seleccionats provenen de l’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba o Espanya, entre d’altres. Aparicio ha desenvolupat una sòlida trajectòria en l’àmbit de la il·lustració infantil i juvenil amb més d’una trenta de llibres publicats. La feina de Caamaño se centra en la il·lustració publicitària i llibre àlbum i es nodreix de múltiples premis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
  2. Les víctimes del fals bróker gironí recuperaran aviat el 38% dels diners
  3. Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
  4. La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
  5. Veïns de Vilablareix reclamen canvis en els accessos i mesures contra el soroll del futur supermercat Cugat
  6. El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
  7. Pugen a 30 les denúncies contra una agència de viatges de l’Escala per una possible estafa
  8. Troben una casa amb impactes de bala i sang que podria ser el lloc del crim de Lloret

La il·lustradora gironina Neus Caamaño, entre les seleccionades pel catàleg Iberoamérica Ilustra

La il·lustradora gironina Neus Caamaño, entre les seleccionades pel catàleg Iberoamérica Ilustra

Marc Puigtió demana disculpes per un àudio filtrat: «ERC m’ha de pagar la festa»

Marc Puigtió demana disculpes per un àudio filtrat: «ERC m’ha de pagar la festa»

Dos detinguts per robar en una masia de Santa Cristina d’Aro amb els menors dormint a dins

Dos detinguts per robar en una masia de Santa Cristina d’Aro amb els menors dormint a dins

CSIF denuncia un conveni "imposat" a Lloret de Mar que retalla drets laborals fins al 2031

CSIF denuncia un conveni "imposat" a Lloret de Mar que retalla drets laborals fins al 2031

Com es realitza el repartiment dels menors estrangers?

Com es realitza el repartiment dels menors estrangers?

Les imatges de l'atracció de fira de la festa major de Tona on hi ha hagut un accident

Les imatges de l'atracció de fira de la festa major de Tona on hi ha hagut un accident

El Parc Hospitalari Martí i Julià ascendeix a la categoria argent amb menció d'or de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum

El Parc Hospitalari Martí i Julià ascendeix a la categoria argent amb menció d'or de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum

El ciclista accidentat a Sant Sadurní de l’Heura està crític a l’UCI del Trueta

El ciclista accidentat a Sant Sadurní de l’Heura està crític a l’UCI del Trueta
Tracking Pixel Contents