La il·lustradora gironina Neus Caamaño, entre les seleccionades pel catàleg Iberoamérica Ilustra
En la 17a edició s'han presentat més de 800 professionals procedents de 20 països
Neus Caamaño (Girona, 1984) i Anna Aparicio (Barcelona, 1991) són dues de les 43 artistes seleccionades per formar part del 17è catàleg Iberoamérica Ilustra, una iniciativa promoguda per la Fundació SM i la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que s’ha consolidat com un dels referents de la il·lustració iberoamericana. Enguany s’havien presentat més de 800 professionals de 20 països. Els seleccionats provenen de l’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba o Espanya, entre d’altres. Aparicio ha desenvolupat una sòlida trajectòria en l’àmbit de la il·lustració infantil i juvenil amb més d’una trenta de llibres publicats. La feina de Caamaño se centra en la il·lustració publicitària i llibre àlbum i es nodreix de múltiples premis.
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