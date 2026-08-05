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Juan Diego Flórez, entre l'òpera i la guitarra al Cap Roig

El tenor peruà repassa àries de Bellini o Leoncavallo a més de cançons populars en una exhibició de repertori

Juan Diego Flórez durant el recital.

Juan Diego Flórez durant el recital. / José Irún

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Redacció

Redacció

Juan Diego Flórez va exhibir la seva potència vocal i un ampli repertori ahir al Festival de Cap Roig, on va acompanyar-se del pianista Vincenzo Scalera. El tenor peruà va oferir un recital ampli dividit en dues parts, la primera dedicada a l'òpera i la segona amb una selecció de cançons de caràcter més popular que el van fer agafar la guitarra davant el públic de Calella de Palafrugell.

Juan Diego Flórez, amb la guitarra, al Cap Roig.

Juan Diego Flórez, amb la guitarra, al Cap Roig. / José Irún

Flórez va oferir àries de compositors com Bellini, Donizzetti, Gounod i Leoncavallo abans d'emocionar amb peces com "El día que me quieras", "Volver", "La flor de la canela" o "Cucurrucucú paloma", passant del cant de grans clàssics a un format més íntim i proper amb els espectadors.

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