Les activitats més destacades del dimecres 5 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Banyoles
El cicle Nits de Tastets Musicals porta Javier Arribas en un concert acústic a la fresca.
On? Al Set Cafè.
Quan? A les 21 h.
Entrada gratuïta.
Cadaqués
L'Art de la Guitarra continua la seva programació amb el Duo del Mar, format per Ekaterina Zaytseva i Laura Calderón.
On? A l'Església de Santa Maria.
Quan? A les 21 h.
Entrades a 15 euros.
Calella de Palafrugell
Calella de Palafrugell presenta una doble cita:
- El Festival Cap Roig acollirà la cantant Valeria Castro.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades a partir de 34 euros.
- Els Concerts d'Estiu programen la pianista japonesa Yukiko Akagi amb el recital The Poetry of the Piano.
On? A l'Església de Sant Pere.
Quan? A les 20 h.
Entrades a 15 euros.
Girona
El cicle Notes al Parc presenta el concert de la Girona Jazz Project Big Band & Smack Dab.
On? Al Passeig de la Sardana.
Quan? A les 22 h.
Entrada gratuïta.
Peralada
El Festival de Peralada acull, avui, el Trio Fortuny, amb la participació especial de Judit Neddermann.
On? A l'Església del Carme.
Quan? A les 20 h.
Entrades a partir de 25 euros.
Roses
El Festival Sons del Món ofereix una tarda i nit de música amb Ariadna Vieyra, el tribut ABBA Voices i el concert de Rosana.
On i quan?
A les 19:30 h, al Village Sons del Món, concert d'Ariadna Vieyra.
A les 20:15 h, al Village Sons del Món, ABBA Voices, tribut a ABBA.
A les 22 h, a la Ciutadella de Roses, concert de Rosana.
Entrades de pagament.
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