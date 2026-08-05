Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
estafa piramidal Gironaestafa agència viatgescàdaver Lloretsupermercat VilablareixCeutarodatge Enredadoseclipsi solar
instagramlinkedin

Les activitats més destacades del dimecres 5 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

El Trio Fortuny, en una imatge recent.

El Trio Fortuny, en una imatge recent. / Alba Carmona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Banyoles

El cicle Nits de Tastets Musicals porta Javier Arribas en un concert acústic a la fresca.

On? Al Set Cafè.

Quan? A les 21 h.

Entrada gratuïta.

Cadaqués

L'Art de la Guitarra continua la seva programació amb el Duo del Mar, format per Ekaterina Zaytseva i Laura Calderón.

On? A l'Església de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

Entrades a 15 euros.

Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell presenta una doble cita:

  • El Festival Cap Roig acollirà la cantant Valeria Castro.

On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.

Quan? A les 22:15 h.

Entrades a partir de 34 euros.

  • Els Concerts d'Estiu programen la pianista japonesa Yukiko Akagi amb el recital The Poetry of the Piano.

On? A l'Església de Sant Pere.

Quan? A les 20 h.

Entrades a 15 euros.

Girona

El cicle Notes al Parc presenta el concert de la Girona Jazz Project Big Band & Smack Dab.

On? Al Passeig de la Sardana.

Quan? A les 22 h.

Entrada gratuïta.

Peralada

El Festival de Peralada acull, avui, el Trio Fortuny, amb la participació especial de Judit Neddermann.

On? A l'Església del Carme.

Quan? A les 20 h.

Entrades a partir de 25 euros.

Roses

El Festival Sons del Món ofereix una tarda i nit de música amb Ariadna Vieyra, el tribut ABBA Voices i el concert de Rosana.

On i quan?

A les 19:30 h, al Village Sons del Món, concert d'Ariadna Vieyra.

A les 20:15 h, al Village Sons del Món, ABBA Voices, tribut a ABBA.

A les 22 h, a la Ciutadella de Roses, concert de Rosana.

Notícies relacionades

Entrades de pagament.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents