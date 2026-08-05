Mor el guitarrista José Antonio Carmona. més conegut com Pepe Habichuela
Pepe Habichuela era membre destacat d’una històrica nissaga gitana de músics granadins
El guitarrista José Antonio Carmona, conegut com a Pepe Habichuela (Granada, 1944), ha mort aquest dimarts als 82 anys a Madrid, després de dos anys apartat dels escenaris a causa d’una malaltia, segons ha avançat El País i han recollit diverses personalitats a les xarxes socials, com el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el cantaor Arcángel, i l’Ajuntament de Madrid.
El músic va ser guardonat amb la Medalla al Mèrit en les Belles Arts l’any 2018, i el Govern li va concedir el febrer passat la Gran Creu de l’Orde Civil d’Alfons X el Savi, i el va descriure com «una de les figures més influents de la guitarra flamenca contemporània».
Membre destacat d’una històrica nissaga gitana de músics granadins, va ser net, fill, germà, pare i oncle de flamencs. La seva obra ha estat fonamental en l’evolució d’aquest gènere musical des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat.
El seu toc, profundament arrelat en la tradició, ha destacat per la seva capacitat d’innovació, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l’essència del flamenc més ortodox, i contribuint així a renovar-lo i projectar-lo internacionalment.
Al llarg de la seva trajectòria, el guitarrista es va interessar per envoltar-se de nous talents i d’artistes avantguardistes, i va contribuir a donar a conèixer les noves generacions, amb artistes com Marina Heredia, Estrella Morente o Rocío Márquez.
A més de la seva aportació estrictament artística, és especialment significativa la seva tasca de defensa, dignificació i transmissió de la cultura gitana, avalada pel Premi de Cultura Gitana de Música, concedit per la Fundació Institut de Cultura Gitana.
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