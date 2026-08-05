Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
estafa piramidal Gironaestafa agència viatgescàdaver Lloretsupermercat VilablareixCeutarodatge Enredadoseclipsi solar
instagramlinkedin

Mor el guitarrista José Antonio Carmona. més conegut com Pepe Habichuela

Pepe Habichuela era membre destacat d’una històrica nissaga gitana de músics granadins

Pepe Habichuela, en una imatge d'arxiu.

Pepe Habichuela, en una imatge d'arxiu. / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Europa Press

Europa Press

Madrid

El guitarrista José Antonio Carmona, conegut com a Pepe Habichuela (Granada, 1944), ha mort aquest dimarts als 82 anys a Madrid, després de dos anys apartat dels escenaris a causa d’una malaltia, segons ha avançat El País i han recollit diverses personalitats a les xarxes socials, com el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el cantaor Arcángel, i l’Ajuntament de Madrid.

El músic va ser guardonat amb la Medalla al Mèrit en les Belles Arts l’any 2018, i el Govern li va concedir el febrer passat la Gran Creu de l’Orde Civil d’Alfons X el Savi, i el va descriure com «una de les figures més influents de la guitarra flamenca contemporània».

Membre destacat d’una històrica nissaga gitana de músics granadins, va ser net, fill, germà, pare i oncle de flamencs. La seva obra ha estat fonamental en l’evolució d’aquest gènere musical des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat.

El seu toc, profundament arrelat en la tradició, ha destacat per la seva capacitat d’innovació, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l’essència del flamenc més ortodox, i contribuint així a renovar-lo i projectar-lo internacionalment.

Al llarg de la seva trajectòria, el guitarrista es va interessar per envoltar-se de nous talents i d’artistes avantguardistes, i va contribuir a donar a conèixer les noves generacions, amb artistes com Marina Heredia, Estrella Morente o Rocío Márquez.

Notícies relacionades

A més de la seva aportació estrictament artística, és especialment significativa la seva tasca de defensa, dignificació i transmissió de la cultura gitana, avalada pel Premi de Cultura Gitana de Música, concedit per la Fundació Institut de Cultura Gitana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents