El Portalblau es trasllada a les ruïnes d’Empúries per la traca final
El Fòrum romà acull els darrers tres concerts de l’estiu del festival, amb La Fúmiga i Naina, Judit Neddermann i la GIO Symphonia, i Sopa de Cabra
Després de passar amb èxit pel primer dels seus dos grans escenaris, la Mar d’en Manassa, el Portalblau de L’Escala es trasllada a les ruïnes d’Empúries per a la seva traca final de concerts d’estiu. La Fúmiga i Naina, Judit Neddermann i la GIO Symphonia, i Sopa de Cabra actuaran els propers dies al Fòrum romà, amb els darrers havent exhaurit les entrades pel seu espectacle.
“L’últim abraç”, la gira amb què els valencians La Fúmiga s’estan acomiadant del seu públic, farà parada al Portalblau divendres a les 22 h, l’hora de tots els concerts. A la província, ja han dit adeu a la Bisbal d’Empordà en l’Empordà Music Festival i ho faran també a Figueres per l’Acústica. Aquí, però, hi haurà la particularitat de fer-ho en un espai com els vestigis de la ciutat romana. L’emergent veu de Naina, el projecte musical d’Aina Escrivà, es voldrà donar a conèixer al públic presentant el seu disc debut, Vives o mortes, en què a més d’amb La Fúmiga ha col·laborat amb Figa Flawas i Ginestà.
En un projecte compartit entre el festival, l’Auditori de Girona i els artistes, Judit Neddermann i la GIO Symphonia, dirigida per Joan Albert Amargós, reuniran esforços dissabte en una proposta que celebra la dècada de trajectòria de Neddermann. El format, d’allò més especial, fa que l’artista senti “la veu abrigada, elevada i magnificada” amb una sonoritat singular i molt ben acompanyada.
Sopa de Cabra segueix de gira pel seu 40è aniversari i tancarà diumenge els concerts d’estiu del Portalblau fent un repàs als seus grans temes, ja convertits en himnes del rock català. “Camins”, “L’Empordà”, o “El far del sud” faran part del concert tal com ho han fet de la banda sonora de tantes i tantes vides. Tantes, de fet, que ja no queden entrades per escoltar-los en l’entorn d’Empúries.
El Portalblau encara tindrà corda durant la tardor amb propostes que combinen música, arts escèniques i pensament. Se celebrarà el Concurs Escenari Portalblau, que dona visibilitat a grups emergents; hi haurà espectacles gratuïts com els de LECOQ, presentant l’àlbum Sucre, o l’Esbart Manresà, amb la peça de dansa d’arrel Mil primaveres; s’anirà a Vilajuïga amb l'espectacle Germans Ortega, fusió de poesia, performance i música electrònica; i es faran dues xerrades a l’Alfolí de la Sal amb Jordi Pigem i Juan García del Muro reflexionant sobre reptes humans davant l'avenç tecnològic i la neuròloga Yolanda Silva Blas fent una sessió divulgativa de prevenció i tractament de l’ictus.
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